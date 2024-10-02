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المؤتمر نت - جددّ التأكيد على جاهزية القوات المسلحة اليمنية لردع الأمريكي في حال قرار ارتكاب أي حماقة

حذّر امريكا من اللعب بالنار.. الرئيس المشاط يبارك قصف إيران لأهداف صهيونية

المؤتمرنت -
حذّر امريكا من اللعب بالنار.. الرئيس المشاط يبارك قصف إيران لأهداف صهيونية
بارك فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعشرات الصواريخ الباليستية التي دكت أهدافاً صهيونية عسكرية وأمنية مهمة في قلب الأراضي المحتلة.

واعتبر فخامة الرئيس هذه العملية مشروعة للدفاع عن النفس وتأديب الكيان المجرم.

وقال في تصريح رسمي "نقف مع الجمهورية الإسلامية في ردها على العدو الإسرائيلي، ونؤكد أن لها كامل الحق في الدفاع عن نفسها".

وحذر الرئيس المشاط، أمريكا من اللعب في النار .. مضيفاً "جرائم العدو الإسرائيلي يجب ألا تمضي بدون رد".

وجددّ التأكيد على جاهزية القوات المسلحة اليمنية لردع الأمريكي في حال قرار ارتكاب أي حماقة .. مضيفاً "لن نترك الأمريكي والإسرائيلي للاستفراد بأي من أبناء أمتنا".

وأكد الرئيس المشاط أنه لا يحق لأي منظمة دولية الحديث الان، بينما كانت تلزم الصمت والعدو الصهيوني يعربد بجرائمه.

وحيا المجاهدين في جميع الثغور لمقارعة هذا السرطان .. مخاطباً إياهم "أمامكم فرصة للتحرك، فالعدو يعيش لحظات الرعب القاتل".

كما حيا فخامة الرئيس المواقف الموحدة والقوية للمحور في مساندة القضية الفلسطينية، مؤكداً "أن أمريكا لم تستطيع حماية نفسها، فكيف تتحدث عن حماية إسرائيل".
(سبأ)








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