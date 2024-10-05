المؤتمرنت -

41825 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 41825 غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.



وذكرت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 96910 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات بسبب القيود الإسرائيلية.



وأفادت الوزارة بأن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 23 فلسطينياً، وإصابة 66 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، لليوم الـ365 تواليا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95 بالمئة من السكان.