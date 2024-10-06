المؤتمرنت -

توقعات الأرصاد ﺧﻼ‌ﻝ ﺍﻟـ24 ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على مناطق وأجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.



وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من مرتفعات وسهل تهامة وأجزاء من محافظات لحج، الضالع، تعز، إب، ريمة، الحديدة وعدن وتمتد شرقا لتشمل أجزاء من مرتفعات أبين، شبوة وحضرموت.



ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات البيضاء، المحويت وحجة وغرب كل من ذمار، صنعاء وصعدة.



وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ تعز المعافر: 13.7ملم، الحديدة الكدن: 2.9، شبوة عتق: 0.3.



كما هطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات شبوة، أبين، لحج، عدن، الضالع، إب وريمة.



وحذر المركز المواطنين من العواصف الرعدية والتواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب.