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المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة الشهداء من الصحفيين في قطاع غزة إلى 175 منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023م

ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة

المؤتمرنت -
ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة
ارتفعت حصيلة الشهداء من الصحفيين في قطاع غزة إلى 175 منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023م.

وقال المكتب الحكومي، في بيان اليوم الأحد: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 175، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة، وذلك بعد ارتقاء المصور الصحفي حسن حمد جراء قصف منزله في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمالي القطاع".

وأدان الإعلامي الحكومي استهداف وقتل الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين، وحمّله كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء.

وطالب البيان، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات المعنية بالعمل الصحفي في العالم بـ"ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين".








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