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4 فوائد صحية لبذور اليقطين لم تكن في الحسبان

تعرفوا معنا من خلال هذا المقال على 4 فوائد صحية لبذور اليقطين ربما لم تكن أبدًا في الحسبان، ولا تترددوا في إدخال هذا المكون إلى نظامكم الغذائي الصحي.



يمكن أن تشمل فوائد بذور اليقطين تعزيز حصولكم على قسط جيد من الراحة ليلًا أو دعم كفاءة الوظائف الجسدية المختلفة، فهذه البذور توفر مضادات الأكسدة والألياف والدهون الصحية والمغنيسيوم والبروتين التي يحتاجها الجسم. وفي هذا السياق اليكم طريقة سهلة لتحميص بذور اليقطين في الميكرويف.



فوائد لا بد من اكتشافها

1- تعزيز وظائف الجسم

تعتبر بذور اليقطين مصدرًا للمغنيسيوم، الذي يؤدي دورًا أساسيًا في تفاعلات الجسم، بما في ذلك:



الحفاظ على دقات القلب ثابتة

الحفاظ على وظائف الأعصاب والعضلات

إدارة نسبة السكر في الدم

إنتاج الطاقة

تقوية العظام

دعم جهاز المناعة الصحي





2- الوقاية من أمراض القلب



توفر بذور اليقطين دهون أكثر من الكربوهيدرات والبروتين لكل ربع كوب منها. فالدهون الموجودة في هذه البذور هي في الغالب هي دهون أحادية غير مشبعة ومتعددة غير مشبعة. بالتالي تقلل هذه الدهون الصحية من مستويات الكوليسترول الضار، مما يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.



3- التقليل من خطر الإصابة بسرطان الثدي



هرمون الاستروجين النباتي هو مركبات طبيعية موجودة في بعض الأطعمة، بما في ذلك بذور اليقطين. وهذه المركبات مشابهة لهرمون الإستروجين. فقد أشارت بعض الأدلة إلى أن تناول الأطعمة التي تحتوي هرمون الاستروجين النباتي يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الثدي.



4- دعم النوم الصحي



تعد بذور اليقطين مصدرًا للتربتوفان، وهو حمض أميني، مع حوالي 576 ملغ من التربتوفان لكل 100 غرام من البذور. ويساعد التربتوفان جسمكم على إنتاج الميلاتونين والسيروتونين، وهي هرمونات تعزز النوم في الليل بشكل جيد. بالتالي يتحكم الميلاتونين في دورة النوم والاستيقاظ، ويساعد السيروتونين في تنظيم الحالة المزاجية والنوم.