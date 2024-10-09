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المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ

أمين عام المؤتمر يواسي آل النجار

المؤتمرنت -
أمين عام المؤتمر يواسي آل النجار
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ/ حسن عبده حسن النجار، الرئيس الأسبق لفرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية عمران، عضو اللجنة الدائمة، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.


وأشار أمين عام المؤتمر الى عدد من مناقب الفقيد وسجاياه الحميدة واسهاماته في العمل التنموي والخيري واصلاح ذات البين، وتجسيده لمبادئ العدالة والمساواة والدفاع عن الحقوق والحريات وإحترام الرأي والرأي الأخر.

وفي البرقية التي بعثها إلى نجل الفقيد الشيخ/ فايز حسن عبده النجار وإخوانه، والى شقيق الفقيد الشيخ/ محمد عبده حسن النجار، وكافة آل النجار، ومديرية عمران عامة، عبّر أمين عام المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته بهذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون ".








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