المؤتمرنت -

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 176

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين إلى 176 منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.



وقال المكتب في بيان مساء اليوم الأربعاء، إن "عدد الشهداء الصحفيين ارتفع إلى 176 صحفياً وصحفية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع، وذلك بعد اغتيال الزميل الصحفي محمد الطناني المصور في قناة الأقصى الفضائية".



وأدان الإعلامي الحكومي، بأشد العبارات، استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين، وحمّله "كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء".



وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.



ويعتقل الاحتلال في سجونه 36 صحفياً من قطاع غزة ممن عرفت أسماؤهم، فيما دمر الاحتلال 182 مؤسسة إعلامية ومقرا صحفيا تم استهدافها، وأغلقت حوالي 25 إذاعة محلية بسبب ظروف الحرب وانعدام مقومات العمل.