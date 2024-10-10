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أخبار
المؤتمر نت - حذر مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة سام أحمد البشيري، أصحاب محلات بيع الذهب من عدم التعامل مع الورش المرخصة والتأكد قبل الشراء والبيع من وجود لاصق معايرة محلات الذهب من قبل الهيئة

البشيري يحذر أصحاب محلات بيع الذهب

المؤتمرنت -
البشيري يحذر أصحاب محلات بيع الذهب
دشنت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة اليوم، حملة نزول ميداني لورش الصاغة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.

وأوضح المدير العام التنفيذي للهيئة سام البشيري، أن النزول الذي سيستمر أسبوعين يهدف الى حماية المستهلك من الغش والتلاعب بالعيارات والاوزان القانونية وسحب عينات للفحص والتحقق من مطابقتها للعيارات القانونية ووضع ملصقات المعايرة على الميازين الإلكترونية لورش الصاغة.

وأشار إلى أن هذا النزول يأتي في إطار تعزيز الدور الرقابي على مصوغات المعادن الثمينة وسبائكها ومعرفة مدى التزام ورش الصاغة بضبط العيارات القانونية.. لافتا إلى أنه سيتم خلال النزول توزيع الدليل التعريفي المحدث الخاص بالورش المرخصة والمعتمدة لدى الهيئة على أصحاب الورش واصحاب محلات بيع الذهب.

ودعا البشيري أصحاب ورش الصاغة، الالتزام بالقوانين والإرشادات الصادرة عن الهيئة لما فيه خدمة المصلحة العامة وبما يضمن حقوق المستهلك والحفاظ على رأس المال الوطني.. مهيبا بأصحاب محلات بيع الذهب التعامل مع الورش المرخصة والتأكد قبل الشراء والبيع من وجود لاصق معايرة محلات الذهب من قبل الهيئة.








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