المؤتمرنت -

حصيلة جديدة لضحايا العدوان على لبنان

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ أكتوبر من العام الماضي، إلى 2169 شهيداً و10212 مصاباً.



وذكر بيان للجنة الطوارئ حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن، أنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 61 غارة جوية، ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 9531 اعتداء.



وفي سياق متصل، أفادت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة الضحايا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، بلغت 28 شهيداً و113 مصاباً، ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء العدوان إلى 2169 شهيداً و10212 مصاباً.



من ناحية أخرى ذكرت غرفة العمليات الوطنية في بيروت، أنه تم فتح 1023 مركزا لاستقبال النازحين، منها 822 مركزا وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية، كما تم تسجيل 186400 نازح يمثلون 38700 عائلة في مراكز الإيواء الواردة.



ويتعرض لبنان لعدوان إسرائيلي منذ أكتوبر 2023، لكن في الأيام الأخيرة زاد الكيان الإسرائيلي من وتيرة القصف الجوي والمدفعي بشكل غير مسبوق، ووسع نطاق استهدافاته لتمتد إلى العاصمة بيروت، مما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف من اللبنانيين، فضلا عن إجبار أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم.