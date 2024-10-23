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المؤتمر نت - تعد صحة القلب مؤشراً هاماً للصحة العامة، ولذلك، يمكن للاعتناء بها أن يسهم في تحسين جودة الحياة والوقاية من الأمراض

هذه العلامات الثلاث قد تعني أن قلبك ضعيف

المؤتمرنت -
هذه العلامات الثلاث قد تعني أن قلبك ضعيف
تعد صحة القلب مؤشرا هاما للصحة العامة، ولذلك، يمكن للاعتناء بها أن يسهم في تحسين جودة الحياة والوقاية من الأمراض.

وبالنظر إلى هذا الارتباط الوثيق بالصحة العامة، يدعو الأطباء إلى الانتباه للعلامات والأعراض التي يمكن أن يعكس ظهورها ضعف القلب.

وضعف القلب هو حالة تحدث عندما لا يستطيع القلب ضخ الدم بكفاءة كافية لتلبية احتياجات الجسم. ويُعرف أيضا بفشل القلب، وهو لا يعني أن القلب قد توقف عن العمل تماما، بل يعني أن وظيفته قد تدهورت.

وقدم الدكتور جيريمي لندن، جراح القلب المقيم في سافانا، جورجيا، مجموعة من الأعراض التي يعني وجودها أنك ربما تعاني من ضعف القلب، وهي:

1. صعوبة التنفس عند المشي
قد ترجع صعوبة التنفس، أو الشعور بعدم الحصول على كفاية من الأكسجين، إلى حالات قلبية أو رئوية، وفقا لمؤسسة "مايو كلينك".

ويمكن أن تحدث هذه الأعراض فجأة أو تستمر لفترة طويلة، وغالبا ما تكون نتيجة لنوبة قلبية أو اضطراب في ضربات القلب أو فشل القلب.

ويحث الخبراء على طلب المساعدة الطبية إذا كانت صعوبة التنفس مصحوبة بالقشعريرة، أو السعال، أو الحمى الشديدة أو الصفير.

2. صعوبة التنفس عند الاستلقاء
يُعرف ضيق التنفس أثناء الاستلقاء باسم "ضيق التنفس الاضطجاعي" (Orthopnea)، وغالبا ما يساعد الجلوس أو الوقوف على تخفيف الأعراض. وإذا كان قلبك ضعيفا، فقد يواجه صعوبة في ضخ الدم الزائد الذي ينتقل من الساقين إلى الرئتين عند الاستلقاء.

ويعد "ضيق التنفس الاضطجاعي" مزيجا من أمراض الرئة التي تشمل انتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن، وغالبا ما تظهر هذه الحالة كتعبير متأخر عن قصور القلب، نتيجة إعادة توزيع السوائل في الدورة الدموية المركزية، ما يتسبب في زيادة ضغط الدم في الشعيرات الرئوية.

ويمكن أن يخفف استخدام الوسائد أثناء النوم الأعراض مؤقتا، ولكن يجب زيارة الطبيب إذا كنت تعاني من ضيق التنفس أثناء الاستلقاء، خاصة إذا كان مصحوبا بألم أو ضيق في الصدر، أو خفقان في القلب، أو صفير، أو سعال.

3. تورم الساقين
يحدث التورم، المعروف بالـ"وذمة"، نتيجة لتراكم السوائل في الأنسجة. وقد يشير تجمع الدم في أوردة الساقين إلى أن القلب لا يعمل بكفاءة.

وغالبا ما يكون هذا هو أول علامة ملحوظة على فشل القلب. وينصح الخبراء بطلب الرعاية الطبية إذا بدأ التورم فجأة ودون سبب واضح، وكان مصحوبا بألم في الصدر، أو صعوبات في التنفس، أو إغماء، أو دوار، أو سعال ينتج عنه دم.








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