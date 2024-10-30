المؤتمرنت -

ناشئو اليمن يعودون إلى صنعاء

عادت بعثة المنتخب الوطني للناشئين إلى مطار صنعاء الدولي، بعد المشاركة في التصفيات الآسيوية التي استضافتها العاصمة الفيتنامية هانوي.



حيث تأهل نجوم الأحمر الصغير لنهائيات كأس آسيا تحت 17 سنة، المقرر إقامتها في السعودية 2025م، بعد تصدرهم للمجموعة التاسعة بسبع نقاط مكنتهم من الالتحاق بكبار القارة الآسيوية، بعدما تغلبوا على ميانمار بستة أهداف لهدف، و على قيرغستان بثلاثة أهداف لهدفين، قبل أن يتعادلوا مع المنتخب المستضيف فيتنام بهدف لمثله.



وكان في استقبال البعثة بمطار صنعاء نائب وزير الشباب والرياضة نبيه أبو شوصاء ووكيل الوزارة لقطاع الرياضة علي هضبان، ومديرا العلاقات أحمد العمري والأنشطة بصندوق رعاية النشء حمزة صالح، وعضو الاتحاد أحمد الشرفي، ومدير الاتحاد أحمد السهلي، ورئيس فرع اتحاد القدم بالأمانة راجح القدمي.



وخلال الاستقبال بارك نائب وزير الشباب والرياضة للاعبي المنتخب الوطني للناشئين والجهازين الفني والإداري هذا التأهل المستحق الذي يعزز الحضور المشرِّف للناشئين الذين عودوا الجماهير اليمنية على مثل هذه الإنجازات والحضور الفاعل في النهائيات الأسيوية.



وحث أعضاء المنتخب على الاستعداد التام للنهائيات، وإسعاد الجماهير اليمنية التي تعول عليهم آمالًا كبيرة.



ولفت أبو شوصاء إلى أن منتخب الناشئين وكل الرياضيين الأبطال يحظون باهتمام كبير من قيادة الدولة ووزارة الشباب والرياضة، مؤكداً الاستعداد لمواصلة تقديم الرعاية والدعم التي عهدوها من وزارة الشباب خلال معسكرهم والمعسكرات المماثلة للمنتخبات الأخرى.