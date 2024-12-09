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المؤتمر نت - أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي

الصقيع يضرب في 5 محافظات يمنية

المؤتمرنت -
الصقيع يضرب في 5 محافظات يمنية
أفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، باستمرار تأثيرات المرتفع الجوي السيبيري البارد على بلادنا.

وقال المركز في نشرته الجوية، إنه يتوقع أجواء شديدة البرودة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء ومناطق محدودة من مرتفعات إب، الضالع، لحج وأبين.

كما تشمل الأجواء الباردة غرب الجوف وجنوب مأرب وهضاب حضرموت وشبوة مع احتمالية تشكل الصقيع (الضريب) على أجزاء منها.

ومن المتوقع أيضاً أجواء باردة في أجزاء من مرتفعات تعز، ريمة، المحويت وحجة.

وذكر المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي/ عمران: 2.2، البيضاء: 2.7، صنعاء: 3.0، ذمار: 3.0، إب: 6.5، المحويت: 9.8 درجة مئوية.

و حسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية من الأجواء الباردة والشديدة البرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

ونصح المزارعين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المزروعات، وكذلك رعاة الماشية ومربي النحل والدواجن حفاظا عليها من الأجواء الباردة والشديدة البرودة.








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