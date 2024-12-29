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المؤتمر نت - 120 قتيل بتحطم طائرة في كوريا

120 قتيل في تحطم طائرة في كوريا الجنوبية

المؤتمرنت -
120 قتيل في تحطم طائرة في كوريا الجنوبية
أعلنت وسائل إعلام رسمية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد قتلى تحطم طائرة الركاب المنكوبة إلى 120 شخصا.

وذكرت وكالة "يونهاب" الرسمية: "ارتفاع عدد قتلى حادث طائرة الركاب بمطار موان إلى 120 شخصًا"، مشيرةً إلى أن قوات الطوارئ والإسعاف تمكنت من إنقاذ راكبين من الطائرة التي كان على متنها 181 شخصًا.

وقالت الوكالة، إن "السلطات أكدت مقتل 120 شخصًا في الحادث عثر عليهم جميعًا في ذيل الطائرة - ومن المرجح أن يزداد عدد الضحايا. وقد تم إنقاذ شخصين حتى الآن. ولم تكشف السلطات عن عدد الضحايا الكلي بعد".

وبحسب الوكالة، فقد كان على متن الطائرة التي كانت عائدة من بانكوك 181 شخصا، بينهم ستة من أفراد الطاقم. وكان معظم الركاب من الكوريين، باستثناء اثنين من التايلانديين.

وقد تسبب الحادث في إلحاق أضرار جسيمة بالطائرة، مما أدى إلى نشوب حريق بها.

وأوضحت "يونهاب" أن السلطات "أخمدت لحريق بعد 43 دقيقة وقالت إن عمليات البحث والإنقاذ جارية في موقع التحطم.

وتم إرسال نحو 80 رجل إطفاء إلى الموقع. ويشتبه المسؤولون في أن عطلًا في عجلات الهبوط، ربما بسبب الاصطدام بطيور، هو السبب وراء الحادث. وبدأوا تحقيقًا في الموقع لتحديد السبب الدقيق".

وأمر الرئيس المؤقت تشوي سانغ-موك، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، المسؤولين ببذل كل الجهود اللازمة لعمليات الإنقاذ. وقال مسؤولون إنه في طريقه إلى موقع الحادث.

وقال المكتب الرئاسي إنه سيعقد اجتماعًا طارئًا لكبار المسؤولين في الساعة 11:30 صباحًا لمناقشة الاستجابة الحكومية على حادث تحطم الطائرة. وسيرأس الاجتماع رئيس مكتب السكرتارية الرئاسي جونغ جين-سوك.

كما أمر القائم بأعمال مفوض عام وكالة الشرطة الوطنية لي هو-يونغ المسؤولين بتعبئة جميع الموارد المتاحة والعمل مع رجال الإطفاء والوكالات الأخرى ذات الصلة للمساعدة في جهود الإنقاذ.








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