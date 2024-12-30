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المؤتمر نت - أهم فوائد تناول البيض

أهم فوائد تناول البيض... تعرف عليها

المؤتمرنت -
أهم فوائد تناول البيض... تعرف عليها
يتناول الشخص العادي بيضتين على الأقل في الأسبوع، مما يجعل البيض من أكثر الأطعمة شعبية في بريطانيا. ومع ذلك، فقد تراجعت «موضة» البيض على مر السنين، فأحياناً يتم الاحتفاء به، وأحياناً أخرى يتم التشهير به.

ووفق تقرير نشرته صحيفة «التلغراف» البريطانية، تقول خبيرة التغذية ريان ستيفنسون: «لقد نال البيض قدراً كبيراً من الدعاية السيئة على مدى العقود القليلة الماضية، ولكن لا شيء من هذا صحيح على الإطلاق».

وقد ادَّعت النائبة السابقة إدوينا كوري في أواخر الثمانينات، أن البيض قد يحمل السالمونيلا، مما أدى إلى إعدام ملايين الدجاج، في حين تم إلقاء اللوم على المستويات العالية الطبيعية من الكولسترول والدهون بصفار البيض، في الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب، وحتى السرطان.

تقول ستيفنسون: «لقد نشأت الأساطير حول البيض التي أسمعها من ثقافة النظام الغذائي في التسعينات، عندما كانت الأنظمة الغذائية منخفضة الدهون رائجة، وكان يُعتقد أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكولسترول يمكن أن تساهم في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، اليوم نعلم أن هذه ليست هي الحال على الإطلاق».

تحتوي البيضة الكبيرة على نحو 78 سعرة حرارية، و5.4 غرام دهون، و7.5 غرام بروتين، وكمية ضئيلة من الملح (0.2 غرام) ولا تحتوي على كربوهيدرات.

بالإضافة إلى كونه لذيذاً، فإن البيض مليء بالفوائد الصحية المذهلة، وهي:

غني بالبروتين- مصدر كامل للأحماض الأمينية الأساسية- غني بفيتامينات «ب»، وفيتامين «د»، وفيتامين «أ»، والكولين- مصدر للدهون الصحية- مُشبِع لكنه منخفض السعرات الحرارية.

مع 7.5 غرام من البروتين وأقل من 80 سعرة حرارية، فإن القليل من الأطعمة الأخرى مليئة بالقدر نفسه من البروتين لكل غرام.

وتوضح كارولين فاريل -اختصاصية التغذية المسجلة- أن البيض «يحتوي أيضاً على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، والتي يحتاجها الجسم، ولكن لا يمكنه إنتاجها بمفرده، مما يجعلها مصدر بروتين عالي الجودة».

المصادر الكاملة للبروتين أكثر فعالية في تعزيز التعافي ونمو العضلات وإصلاحها، واللياقة البدنية بشكل عام، فضلاً عن الحد من الجوع، ودعمك في الحفاظ على وزن صحي.

تقول ستيفنسون: «البيض غير مكلف، وسهل الطهي، ومتعدد الاستخدامات للغاية». وبما أن علبة البيض التي تحتوي على 12 بيضة عادة ما تكلف أقل من 4 جنيهات إسترلينية، فإن تناول بيضتين مع الخبز المحمص على الإفطار يعد طريقة فعالة للغاية من حيث التكلفة، لتلبية احتياجات جسمك من البروتين: نحو 55 غراماً يومياً للرجل العادي، أو 45 غراماً يومياً للمرأة العادية.

بصرف النظر عن البروتين، فإن صفار البيض «يعد غذاءً كثيفاً بالعناصر الغذائية بشكل خاص»، كما تقول ستيفنسون. وتضيف: «بالإضافة إلى احتوائه على بعض فيتامين (د) والحديد، وكلاهما قد يكون من الصعب الحصول عليهما من خلال الطعام، فإن البيض غني أيضاً بالكالسيوم والزنك والبوتاسيوم، وكمية جيدة من فيتامين (ب 12)، وهو أمر مهم بشكل خاص للأشخاص الذين لا يأكلون الأسماك أو اللحوم».*وكالات








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