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أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفرقة على عدد من المحافظات، وهبوب رياح نشطة إلى قوية على السواحل خلال الـ24 ساعة المقبلة

توقعات الطقس على اليمن خلال الـ24 ساعة

المؤتمرنت -
توقعات الطقس على اليمن خلال الـ24 ساعة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفرقة على عدد من المحافظات، وهبوب رياح نشطة إلى قوية على السواحل خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، البيضاء والضالع وشمال كل من تعز، لحج وأبين.

وأشار إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى قوية جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن تصل أقصى سرعة لها إلى30 عقدة.

ونبه المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، وسائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة أو الضباب والشابورة المائية التي قد تتشكل بسبب الرطوبة النسبية العالية.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








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