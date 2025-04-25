المؤتمرنت -

لبوزة يعزي بوفاة الشيخ أحمد الصوفي

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، الدكتور قاسم لبوزة، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ /علي صالح يحيى الصوفي، عضو اللجنة لدائمة الرئيسية رئيس فرع المؤتمر بالدائرة 15 مديرية معين بأمانة العاصمة، وذلك في وفاة شقيقه الشيخ أحمد صالح يحيى الصوفي، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.





وفي البرقية عبّر الدكتور لبوزة باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات وكوادر واعضاء المؤتمر الشعبي العام عن تعازيه الحارة وصادق مواساته للشيخ علي الصوفي ، ولاولاد الفقيد وأفراد الأسرة، وكافة آل الصوفي ، بهذا المصاب الجلل.



وابتهل إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".