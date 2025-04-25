المؤتمرنت -

صنعاء: ما تقوم به أمريكا في اليمن عدوان مكتمل الأركان

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن محاولة الولايات المتحدة الأمريكية البائسة التنصل عن مسؤوليتها عن الجرائم التي ترتكبها في اليمن، تهدف للتغطية على عدوانها الآثم عليه وعلى جرائمها التي يندى لها جبين البشرية بحق المدنيين والأعيان المدنية، وكذا التغطية على فشلها الذريع في اليمن.



وأوضحت وزارة الخارجية في بيان، أن أمريكا شنت منذ منتصف الشهر الماضي أكثر من ١٢٠٠ غارة وقصف بحري تسببت في استشهاد وجرح مئات المدنيين وتدمير العديد من الأعيان المدنية من أحياء سكنية وموانئ ومرافق صحية وخزانات مياه ومواقع أثرية في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.



ولفت البيان إلى أن ما تقوم به أمريكا في اليمن هو عدوان مكتمل الأركان ويمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وكافة الأعراف والمواثيق الدولية.



وقال "إن العالم لم يعد ينطلي عليه التضليل والأكاذيب الأمريكية وبات يعرف بأن أمريكا لديها سجل إجرامي في حقوق الإنسان وأياديها ملطخة بدماء الأبرياء في كثير من أصقاع الأرض".



وجددّت وزارة الخارجية مطالبتها بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم التي ارتكبتها أمريكا بحق اليمن واليمنيين.