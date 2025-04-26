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أخبار
المؤتمر نت - أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية

صنعاء تنفذ 3 عمليات عسكرية جديدة

المؤتمرنت -
صنعاء تنفذ 3 عمليات عسكرية جديدة
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية، استهدفت الأولى والثانية هدفين حيويين للعدو الإسرائيلي في منطقتي يافا وعسقلان المحتلتين، فيما استهدفت الثالثة القطع الحربية المعادية وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان".

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين عسكريتين متزامنتين بطائرتين مسيرتين استهدفت أولاهما هدفاً حيوياً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقة يافا المحتلة، واستهدفت الأخرى هدفاً حيوياً للعدوِّ في منطقة عسقلان المحتلة.

وذكر البيان أنه وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي المستمر على بلدنا بشكل يومي نفذ سلاح الجو المسير والقوات البحرية عملية عسكرية مشتركة استهدفت القطع الحربية المعادية وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" شمالي البحر الأحمر بعدد من الطائرات المسيرة.

وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية إلى عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة بوتيرة متصاعدة مستعينة في ذلك بالله عز وجل ولن تتوقف عن ذلك مهما كان حجم العدوان الأمريكي على بلدنا.

كما أكدت أنها ستواجه التصعيد الأمريكي بتصعيد مماثل وأن العمليات العسكرية ستستمر في البحرين الأحمر والعربي في استهداف كافة الأهداف المعادية حتى وقف العدوان على غزة، ورفع الحصار عنها.








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