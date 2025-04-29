المؤتمرنت -

الأمانة العامة تدين الاعتداء الذي طال مبنى المؤتمر بسقطرى

دانت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام بشدة الاعتداء الذي طال سور مبنى فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة أرخبيل سقطرى من قبل السلطات القائمة والمتعاونة مع الاحتلال الإماراتي للجزيرة.



واكدت الأمانة العامة أن هذا الاعتداء يمثل مخالفة للدستور والقوانين التي تحرم الاعتداء على ملكية الغير؛ محملة السلطات القائمة هناك المسؤولية عن أي اضرار بمبنى فرع المؤتمر بالمحافظة.



وعبرت الأمانة العامة عن تقديرها للمواقف الوطنية لقيادات وأعضاء المؤتمر بسقطرى والمدافعة عن وحدة وسيادة واستقلال اليمن ووفائهم التنظيمي والتفافهم خلف قيادة المؤتمر ممثلة برئيسه الأخ صادق بن أمين ابوراس.