المؤتمرنت -

الخدمة المدنية تعلن الخميس إجازة رسمية

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط أن يوم الخميس المقبل ٣ ذو القعدة ١٤٤٦هـ الموافق ١ مايو ٢٠٢٥م إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال العالمي.



وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن ذلك يأتي استنادا إلى القانون رقم (٢) لسنة ٢٠٠٠م المادة رقم (٣) الفقرة رقم (٨) بشأن الإجازات والعطل الرسمية.



وبهذه المناسبة رفعت وزارتا الخدمة المدنية والإعلام، أحر التهاني وأطيب التبريكات لقائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى وأعضاء المجلس، ورئيس وأعضاء حكومة التغيير والبناء وكافة موظفي وموظفات الدولة والعاملين في القطاع الخاص وأبناء الشعب اليمني ومنتسبي الجيش والأمن المرابطين في مواقع الشرف والبطولة.