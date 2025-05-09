المؤتمرنت -

تحذير من موجة غبار تجتاح اليمن

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار وموجة غبار خفيفة إلى متوسطة الكثافة تتأثر بها المناطق الصحراوية وقد يمتد تأثيرها إلى أجزاء من الهضاب الداخلية والمرتفعات الجبلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات تعز، إب، ذمار، ريمة، المحويت، عمران، حجة وصعدة.



ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صنعاء، الضالع، البيضاء، مرتفعات لحج وأبين.



وأشار المركز إلى موجة غبار خفيفة إلى متوسطة الكثافة مصدرها شرق ووسط الجزيرة العربية ومن المتوقع أن تتأثر بها المناطق الصحراوية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة ومأرب، وتؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.



ومن المحتمل أن يمتد تأثير موجة الغبار ليشمل أجزاء من الهضاب الداخلية والمرتفعات الجبلية.



ونبه المركز المواطنين من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.



ودعا القاطنين في المحافظات الأنفة الذكر خاصة مرضى الصدر وكبار السن والأطفال إلى عدم التعرض المباشر للغبار.



كما حذر سائقي المركبات من التدهور في مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، والسحب المنخفضة وهطول الأمطار.