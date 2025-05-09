الجمعة, 09-مايو-2025 الساعة: 11:43 م - آخر تحديث: 11:40 م (40: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الصَّارُوخُ الْيَمَانِيُّ الْعَظِيمُ الذي زَلْزَلَ الكيان
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن اتفاق وقف العدوان الأمريكي الذي تم إبرامه بوساطة عمانية هو نصر استراتيجي

الخارجية: وقف العدوان الأمريكي انتصار لليمن

المؤتمرنت -
الخارجية: وقف العدوان الأمريكي انتصار لليمن
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن اتفاق وقف العدوان الأمريكي الذي تم إبرامه بوساطة عمانية هو نصر استراتيجي غير مسبوق لليمن على ما تُوصف بأعظم دولة في العالم.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان، أنه وبعد أن كانت أمريكا تحاول أن توقف مساندة اليمن للشعب الفلسطيني في غزة، تم إرغامها على وقف مساندتها للكيان الصهيوني الغاصب.

وأشارت إلى أن الاتفاق يعكس فشل أمريكا الذريع في تحقيق أهدافها في اليمن بعد أن فشلت في شرعنة عدوانها في الأمم المتحدة وتوريط الدول الأخرى في ذلك العدوان، كما أنها سعت لهذا الاتفاق للخروج من المستنقع اليمني والحفاظ على ماء الوجه.

وأشاد البيان بتفهم الكثير من دول العالم للموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة والمدافع عن العدالة والقانون الدولي.

وسخرت وزارة الخارجية من ادعاءات ترامب الذي يحاول من خلالها تغطية الفشل والإيهام بتحقيق نصر كاذب وزائف.

ونوه البيان بالجهود التي بذلها الأشقاء في سلطنة عُمان للتوصل إلى اتفاق لوقف العدوان الأمريكي على اليمن ودور القيادة العمانية الحكيمة ممثلة بجلالة السلطان هيثم بن طارق الداعم للسلام في المنطقة وعمله الدؤوب على إطفاء الحروب التي تستهدف المنطقة وشعوبها في ظل محاولات أنظمة إشعال نيران الفتن وتنفيذ اجندة الأعداء الهدامة التي تستهدف الجميع.

وجددّت وزارة الخارجية التأكيد على استمرار اليمن في موقفه الديني والأخلاقي والإنساني المساند للشعب الفلسطيني في غزة حتى إنهاء العدوان ورفع الحصار الجائر المفروض عليه من قبل الكيان الصهيوني المحتل، وهو الموقف الذي يؤكد عليه السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي باستمرار كمبدأ ديني وأخلاقي وإنساني ومن خلفه الشعب اليمني الصابر والمجاهد في وقت تخلى الجميع عن القيام بهذا الدور بعد أن استمرأوا الذل وارتضوا بالذل والخنوع.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: باكستان تسقط 77 مسيّرة هندية
فنون ومنوعات: إليسا تنهي خلافها مع كارول سماحة
رياضة: ألكاراز يتأهل للدور الثالث في روما
عربي ودولي: المجاعة تفتِكُ بأهل غزة
مجتمع مدني: العمل الليلي يهدد حياتك!
عربي ودولي: قوات العدو تقتحم مدينة رام الله
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب
عربي ودولي: الاحتلال أباد 2200 عائلة فلسطينية
علوم وتقنية: نصيحة لنوم أفضل!
عربي ودولي: الصليب الأحمر: الوضع بغزة "جحيم"
رياضة: "نهائي إنجليزي" في "يوروبا ليغ"
رياضة: تشيلسي يواجه بيتيس في نهائي "المؤتمر"
عربي ودولي: الأونروا: غزة أصبحت أرض اليأس
فنون ومنوعات: طلاق بالأردن.. والسبب راغب علامة!
عربي ودولي: الاحتلال يغلق مدارس للأونروا بالقدس
اقتصاد: ارتفاع المؤشرات اليابانية
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 43 فلسطينياً من الضفة
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 52760
أخبار: خبر سار من شركة النفط في صنعاء
أخبار: أمطار وسيول.. تحذير هـام من الأرصاد
رياضة: باريس يهزم أرسنال ويتأهل لملاقاة إنتر
أخبار: الأقصى تدعو لخروج مليوني الجمعة
عربي ودولي: مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة
أخبار: اليمن يستهدف "رامون" و"ترومان"
أخبار: صنعاء تطالب بلجنة تحقيق دولية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025