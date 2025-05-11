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المؤتمر نت - قلب برشلونة تأخره بهدفين إلى فوز بنتيجة 4-3 يوم الأحد أمام غريمه ريال مدريد ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم

برشلونة يقتل آمال ريال مدريد في 26 دقيقة

المؤتمرنت -
برشلونة يقتل آمال ريال مدريد في 26 دقيقة
قلب برشلونة تأخره بهدفين إلى فوز بنتيجة 4-3 يوم الأحد أمام غريمه ريال مدريد ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم ليقترب أكثر من حصد لقب بطل الدوري.

افتتح الفرنسي كيليان مبابي التسجيل لريال مدريد في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء قبل أن يضاعف اللاعب نفسه النتيجة في الدقيقة 14.

وسجل برشلونة أربعة أهداف في 26 دقيقة، إذ قلص إريك غارسيا الفارق لبرشلونة في الدقيقة 19 ثم أدرك لامين يامال التعادل في الدقيقة 32.

وبعدها بدقيقتين، وضع البرازيلي رافينيا برشلونة في المقدمة بالهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول، ثم سجل هدفه الثاني والرابع لفريقه قبل نهاية الشوط الأول.

بهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 82 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 75 نقطة في المركز الثاني.








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