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أخبار
المؤتمر نت - أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية مزدوجة استهدفت مطارَ اللدِّ المسمى إسرائيلياً مطار "بن غوريون" في منطقة يافا المحتلة، وهدفاً حيوياً

صنعاء تقصف "بن غوريون" وهدفاً في يافا

المؤتمرنت -
صنعاء تقصف "بن غوريون" وهدفاً في يافا
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية مزدوجة استهدفت مطارَ اللدِّ المسمى إسرائيلياً مطار "بن غوريون" في منطقة يافا المحتلة، وهدفاً حيوياً للعدوِّ الصهيونيِّ شرقيَّ منطقةِ يافا المحتلة.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية مزدوجة بصاروخينِ بالستيينِ أحدُهما فرطُ صوتيٍّ نوع "فلسطين2" استهدفَ مطارَ اللدِّ المسمى إسرائيلياً مطارُ "بن غوريون" في منطقةِ يافا المحتلةِ، والآخرُ نوعُ "ذي الفقار" استهدفَ هدفاً حيوياً للعدوِّ الصهيونيِّ شرقيَّ منطقةِ يافا المحتلة.

وأكدت أن العملية حققت هدفها بنجاحٍ وتسببت في هروعِ ملايينِ الصهاينةِ الغاصبينِ إلى الملاجئِ، وتوقفِ حركةِ المطارِ، مبينة أن العملية تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه، ورفضاً لجريمةِ الإبادةِ الجماعيةِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ في قطاعِ غزة، ورداً على اقتحامِ الآلافِ من قطعانِ اليهودِ الصهاينةِ للمسجدِ الأقصى وتدنيسِهم لباحاتهِ.

وأشار البيان إلى أن جريمة الإبادةِ الجماعيةِ بحقِّ الأشقاء في قطاعِ غزةَ والحصارِ والتجويعِ، جريمةٌ لم تشهدْها الإنسانيةُ من قبلُ، ما يحتمُ على كلِّ الأحرارِ من أبناءِ الأمة وشعوبِ العالمِ، التحركِ انتصاراً للحقِّ والإنسانيةِ وتأديةً للواجبِ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلوم.

وجددّت القوات المسلحة تأكيدها على استمرار العمليات العسكرية والعمل، بالتوكلِ على اللهِ، على تصعيدِها ولن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.








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