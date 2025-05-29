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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة البرلماني علي الخبال

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ علي علي محمد الخبال عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، عضو مجلس النواب، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.



وأشاد أبو راس، في البرقية التي بعثها إلى أبناء الفقيد صدام وطه ونصر علي الخبال، بمناقب الراحل ومواقفه الوطنية المشرفة وسجله المهني والبرلماني الزاخر بالعطاء في خدمة الوطن والشعب، وإسهاماته الملموسة في العمل التنظيمي، مؤكداً أن اليمن خسر برحيله واحداً من خيرة رجاله الأوفياء والمخلصين.



وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء والمواساة لأشقاء الفقيد وأبناءه وأسرته وكافة آل الخبال في مديرية الزيدية محافظة الحديدة بهذا المصاب الأليم.. مبتهلاً إلى المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وزملائه ومحبيه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".