المؤتمرنت -

الوهباني يعزي بوفاة الشيخ محمد المحب

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد حمود صالح المحب، عضو المجلس المحلي بمديرية التحيتا، الذي اختاره الله إلى جواره بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.



وعبّر الأمين العام المساعد في برقية العزاء التي بعث بها إلى نجل الفقيد عمر محمد حمود المحب وإخوانه وباقي أفراد الأسرة، وكافة آل المحب في مديريتي التحيتا والخوخة بمحافظة الحديدة، عن صادق التعازي وعميق المواساة، باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام.



وأشاد الوهباني بمناقب الفقيد الوطنية والتنظيمية وإسهاماته في خدمة المجتمع وإصلاح ذات البين، سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه الجنة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون..