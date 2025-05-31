المؤتمرنت -

توقعات بأجواء حارة وأمطار متفرقة

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء حارة في الصحارى والسواحل والسهول الداخلية وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38 - 44 درجة مئوية، بينما تكون الأجواء حارة ورطبة في السواحل والسهول الداخلية، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 34-39 درجة.



وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً على أجزاء من محافظات ذمار، إب، تعز، الضالع ومرتفعات أبين ولحج.



ومن المحتمل كذلك هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات عمران، المحويت، حجة، ريمة، شبوة وغرب صنعاء.



وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في ذمار: 30ملم، إب: 18.8 قطاع الأرصاد(حدة): 0.2ملم.



وهطلت أمطار متفرقة خارج نطاق المحطات على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، حجة، ريمة، الضالع، تعز ولحج.



وحذر المركز المواطنين من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة في الصحاري والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية والسهول الداخلية ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.



كما حذر من التواجد في مجاري السيول أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية.