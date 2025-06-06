المؤتمرنت -

الوهباني يهنئ رئيس المؤتمربعيد الاضحى ويجدد مساندة فلسطين

رفع الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني برقية تهنئة الى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، فيما يلي نصها:

الأخ المناضل الشيخ/صادق بن أمين أبو راس

رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم

تحية طيبة .. وبعد

يطيب لي أن أهنئكم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات..



كل عام وأنتم والوطن بألف خير

يسرني بهذه المناسبة الدينية العظيمة أن ابارك لكم كل جهودكم الوطنية والتنظيمية التي تقومون بها من أجل إعلاء مصلحة الوطن وحمايه ثوابته ومكتسباته من كل أشكال وصور المؤامرات التي يتعرض لها..

الأخ رئيس المؤتمر

إن عيد الأضحى المبارك يأتي هذا العام وشعبنا الفلسطيني المكافح والمناضل في غزة والضفة الغربية يواجه حرب إبادة صهيونية رامية لتهجير شعبه وتصفية قضيته وهو ما يرفضه أبناء الشعب الفلسطيني الاشاوس بمزيد من الصمود والصبر ،مثمنيين الدعم والمساندة اليمنية للقضية الفلسطينية وهو موقف سيسجله التاريخ لشعبنا اليمني بأحرف من نور..

إن المؤتمر اليوم تحت قيادتكم يجدد تأكيده على مواقف المساندة والدعم لقضية الشعب الفلسطيني ورفضنا المطلق لكل محاولات التهجير لسكان قطاع غزة تحت أي مسمى أو أي مبرر .

أجدد التهنئة لكم بهذه المناسبة الدينية العظيمة داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا واليمن في نصر وعزة والمؤتمر الشعبي العام ثابت وراسخ تحت قيادتكم الحكيمة..



عيد اضحى مبارك

كل عام وانتم بألف خير

أخوكم /

الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني

الأمين العام المساعد للمؤتمر

