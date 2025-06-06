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مجيديع يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الاضحى

رفع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إلى الأخ صادق أمين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام، فيما يلي نصها:



الاخ صادق بن امين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام – الأكــرم

بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك 1446هـ، اتقدم لكم بخالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة وما تمثله من قيم ومبادئ أساسية لديننا الإسلامي الحنيف .

ونحن اذ نهنئكم ونهنىء قيادات وقواعد المؤتمر فإننا نؤكد ان موقف المؤتمر كان وسيظل منطلقا من قيم ومبادئ وارث وتاريخ شعبنا اليمني القومي والعروبي والاسلامي في رفض الظلم والصلف الصهيوني بحق سكان غزة ومساندة الاشقاء في فلسطين بكل ما امكننا لإيماننا بحق الشعب الفلسطيني في نيل حريته وإقامة دولته اسوة ببقية شعوب الأرض .

مرة اخرى نهنئكم بهذه المناسبة، متمنيين لكم دوام الصحة واستمرار العطاء، وللشعب اليمني النصر وكل عام وأنتم والوطن بخير.

أخوكم/ الشيخ عبدالله احمد مجيديع

الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية

