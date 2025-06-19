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أخبار
المؤتمر نت - صواريخ ايرانية تدك مناطق صهيونية

سقوط صواريخ ايرانية في 4 مناطق صهيونية أعقبه هجوم بالمسيرات

المؤتمرنت -
سقوط صواريخ ايرانية في 4 مناطق صهيونية أعقبه هجوم بالمسيرات
أفادت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي بسقوط صواريخ إيرانية بشكل مباشر في 4 مناطق في الكيان الإسرائيلي أعقبه هجوم بالمسيرات ما تسبب في دمار واسع بعدة مباني.

وذكرت وسائل الإعلام تلك أن ثلاثة صواريخ وقعت في غوش دان وواحد في الجنوب، وسط وقوع أضرار مادية كبيرة ووقوع ضحايا.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي عن 30 مصابا على الأقل جراء سقوط صواريخ على مناطق عدة في الكيان الإسرائيلي.

كما أعلن جيش العدو الإسرائيلي عن إصابة أكبر مستشفى في جنوب أرضي 48 المحتلة بصاروخ إيراني.

من جهتها أفادت صحيفة معاريف بتسرب مواد خطيرة جراء استهداف مستشفى "سوروكا" في النقب.

كما ذكرت مصادر أن مبنى البورصة الإسرائيلية أصيب بشكل مباشر شرقي يافا المحتلة ووقوع أضرار جسيمة.








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