الإثنين, 25-أغسطس-2025 الساعة: 01:55 ص - آخر تحديث: 01:39 ص (39: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المُثَقَّفُ الْأَنِيقُ/ كَرِيم بن سَالِم الحَنَكِي غَادَرَنَا قَبْلَ الأوان
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - سيول جارفة تضرب هذه المناطق.. احذروا

احذروا من الساعات القادمة: أمطار وسيول

المؤتمرنت -
احذروا من الساعات القادمة: أمطار وسيول
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء غائمة وهطول أمطار متفاوتة الغزارة ومتفرقة على المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية والصحراوية خلال الساعات المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، وهطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً على محافظات صنعاء، المحويت، حجة، ذمار، ريمة، إب، عمران، صعدة.

في حين قد تهطل أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات تعز، الضالع، لحج، البيضاء، مارب، الجوف، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة خلال فترتي الظهيرة والمساء وقد تمتد إلى فترات متأخرة من الليل.

وقد تكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة مع هطول أمطار رعدية متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية وسهل تهامة والسواحل الجنوبية والمرتفعات الداخلية المحاذية لها وتشمل الأمطار أجزاء من خليج عدن.

والرياح شديدة السرعة إلى شديدة جداً على أرخبيل سقطرى ومعتدلة إلى شديدة على خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

وتُتوقع أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة مع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على صحارى محافظات المهرة، حضرموت، مأرب والجوف والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة تنشط أحياناً تعمل على إثارة الاتربة والرمال.

وأنذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية من العواصف الرعدية ومن عبور مجاري السيول أو التواجد فيها أثناء وبعد هطول الأمطار، داعياً إلى عدم مغادرة المنازل لأي غرض كان وكذا الابتعاد عن الأعمدة والأشجار العالية.

كما أنذر سائقي المركبات على الطرق الجبلية من الانهيارات الصخرية والطينية، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل السحب المنخفضة والضباب، ومن عبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.

وأنذر أيضاً مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وفي خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: ريال مدريد يعبر أوفييدو بثلاثية
رياضة: يوفنتوس يستهل الكالتشيو بتخطي بارما
رياضة: فوز ستراسبورغ وليل بالدوري الفرنسي
فنون ومنوعات: ما جديد حالة أنغام الصحية؟
عربي ودولي: الاحتلال يقتلع مئات أشجار الزيتون بالضفة
رياضة: إيفرتون يكسب برايتون في "الملعب الجديد"
عربي ودولي: المقاومة الفلسطينية تدين العدوان على اليمن
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
أخبار: 37 شهيداً وجريحاً في العدوان على صنعاء
أخبار: شركة النفط تؤكد استقرار الوضع التمويني
عربي ودولي: أكثر من 220 ألف شهيد وجريح في غزة
أخبار: العدو يستهدف صنعاء بسلسلة غارات
عربي ودولي: ارتفاع ضحايا لقمة العيش بغزة إلى 2095
رياضة: ريمونتادا برشلونة تحبط مغامرة ليفانتي
علوم وتقنية: التوتر يهاجم قلبك بصمت!
مجتمع مدني: 9 علامات مبكرة لسرطان الرئة
عربي ودولي: 240 صحفياً استشهدوا بغزة منذ 7 أكتوبر
رياضة: أرسنال يستعرض عضلاته أمام ليدز
فنون ومنوعات: إليسا تتعرض لعملية احتيال كبيرة!
محافظات: إتلاف 1650 كيس "بفك" في الحديدة
رياضة: ليفركوزن يستهل البوندسليغا بخسارة
رياضة: توتنهام يهزم سيتي في البريميرليغ
عربي ودولي: الأونروا: المجاعة في غزة يمكن إيقافها
أخبار: الشوافي يحذّر من موجة أمطار غزيرة
أخبار: الرهوي: وحدة الصف أساس قوة اليمنيين
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025