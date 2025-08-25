المؤتمرنت -

توزيع مساعدات لمتضررة السيول في الحديدة

دشنت جمعية الهلال الأحمر اليمني فرع محافظة الحديدة، اليوم، توزيع مساعدات غذائية وإيوائية طارئة للأسر المتضررة من السيول في مديرية باجل، بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.



استهدفت المساعدات 300 أسرة من أبناء حارة صدام بالمديرية، التي تضررت منازلها وممتلكاتها جراء السيول، في إطار الجهود الإنسانية للتخفيف من معاناتها.



وأوضح المدير التنفيذي لفرع الجمعية جابر الرازحي، أن الفرق الميدانية باشرت عملية الحصر والتقييم فور تلقي نداء الاستغاثة من السلطة المحلية، وتم إعداد خطة عاجلة لتوزيع المساعدات وفقاً للمعايير الإنسانية المعتمدة.



وأفاد بأن هذا التدخل يأتي ضمن سلسلة من الاستجابات الطارئة التي ينفذها الهلال الأحمر اليمني لمساندة الأسر الأشد تضرراً في مختلف مديريات المحافظة.



من جهته ثمن مدير مديرية باجل، عبدالمنعم الرفاعي، هذه المساهمة الإنسانية المقدمة من جمعية الهلال الأحمر اليمني وشركائها الدوليين، مبينا أن هذه المساعدات ستسهم في التخفيف من معاناة الأسر المتضررة.

