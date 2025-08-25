المؤتمرنت -

تحذير هام من مركز الأرصاد

حذر المركز الوطني للأرصاد والانذار المبكر المواطنين من مخاطر العواصف الرعدية وعبور مجاري السيول أو التواجد فيها أثناء وبعد هطول الأمطار، وانجراف التربة والانهيارات الصخرية، ومن الرياح الهابطة الشديدة وحبات البرد، والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية.



ونصح باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة من العواصف الرعدية، وبالابتعاد عن المنحدرات غير المستقرة.



وتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المحتمل هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً على محافظات صنعاء، المحويت، حجة، ذمار، ريمة، إب، عمران، وصعدة.



ومن المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات تعز، الضالع، لحج، البيضاء، مأرب، الجوف، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة ومرتفعات سهل تهامة.



ويُتوقع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على السواحل الجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.



وهطلت يوم أمس أمطار رعدية متفاوتة الغزارة تدفقت على إثرها السيول شملت المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية والوسطى والمناطق الساحلية وسهل تهامة وأجزاء من الهضاب الداخلية والصحارى.

