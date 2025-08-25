المؤتمرنت -

الرهوي يدعو المعادين لليمن العودة إلى رشدهم

أكد رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي المتكرر ضد الأهداف ذاتها إنما هو في الواقع يجسد عجز العدو وفشله الاستخباراتي الذريع في اليمن.



وأوضح الرهوي خلال مشاركته اليوم في الفعالية التي أقامتها وزارة النقل والأشغال العامة ابتهاجاً واحتفاءً بمولد أعظم قائد في تاريخ البشرية على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أن العدو الصهيوني لا يمتلك أي معلومات استخباراتية أو بنك أهداف لأن اليمن بفضل من الله قد تخلص من العملاء والمرجفين والمثبطين وبائعي أنفسهم ووطنهم بالريال السعودي والدرهم والدولار.



وأشار إلى أن العدو عمد مجددا إلى محاولة تضخيم عدوانه الإجرامي من خلال استهدافه محطة حزيز لتوليد الكهرباء ومحطة الوقود في شارع الستين التابعة لشركة النفط.. مبينا أن كمية النفط المحترقة في محطة الوقود لا تساوي ربع الوقود الذي استهلكته الطائرات المشاركة في العدوان.



وذكر رئيس مجلس الوزراء أن العدو يحاول أن يظهر أمام مستوطنيه الغاصبين بأنه حقق انتصارا فيما هو في الواقع انتصار وهمي وكاذب.. منوها بما سببه صاروخ فلسطين 2 الانشطاري الذي عجزت دفاعات العدو عن التصدي له من خوف ورعب في أوساط العدو وقطعان الصهاينة.



وجدد التأكيد على أن اليمن قيادة وحكومة وشعبا لن يتخلوا عن نصرة إخوانهم المظلومين في غزة مهما كانت حجم التضحيات والتداعيات الناجمة عن هذا الموقف المبدئي الديني الأخوي والأخلاقي.. لافتا إلى أن شعب الإيمان والحكمة مستعد للاستمرار في نصرة ودعم غزة حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عنها.



وقال "إن الانتصارات التي يحققها شعبنا اليمني لا تأتي من فراغ بل من إرث تاريخي ومن قيادة حكيمة ورشيدة تضع حسابا لكل صغيرة وكبيرة وهي تقود الشعب نحو النصر والفلاح والنجاح".



وأضاف الرهوي "علينا أن نستمع بعناية إلى خطابات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، بمختلف أبعادها، فهو لم يعد بشيء إلا نفذه ولم يتكلم عن أمر ما إلا وتثبت الأيام صدقه".



ودعا من يناصبون الشعب اليمني العداء دون مبرر وخاصة المملكة السعودية للعودة إلى رشدها وإلى الاتفاق الذي كانت على وشك التوقيع عليه، لتجنب أي تصعيد جديد.



وأشاد رئيس مجلس الوزراء بسفينة الفعاليات والأنشطة الاحتفائية بذكرى المولد النبوي الشريف التي تواصل إبحارها على هذا النحو المشرف وصولا إلى الـ 12 من ربيع الأول الذي سيتوج هذه الاحتفالات بالفعالية المركزية التي ستحمل رسالة للعالم أجمع عن تمسك شعبنا اليمني بدينه وبرسوله وهديه ونهجه وخلقه العظيم.



وأكد أن حب اليمنيين للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المسلمات وكذلك تمسكهم بهديه وسلوكه وأعماله وجهاده وإدارته لشؤون الحياة.. موضحا أن الـ 12 من ربيع الأول سيبرز تميز وتفرد اليمنيين بالاحتفال بهذه الذكرى العطرة على مستوى الأمة جمعاء.



من جانبه أكد وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم، أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يعد من أعظم المناسبات الدينية التي تمنح الشعب اليمني القوة والشجاعة وحب الجهاد في مواجهة الأعداء.. مشيرًا إلى أن إحياء هذه الذكرى يحمل دلالات عظيمة وبشائر نصر على قوى العدوان.



وأوضح الوزير قحيم أن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف صنعاء بالأمس فشل فشلا ذريعا وأخفق في تحقيق أهدافه كالعادة.



وقال" رغم استهداف العدو الإسرائيلي لميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي عدة مرات إلا أن الميناء والمطار مستمران في أداء مهامهما بفضل الله ثم بجهود الكوادر الوطنية المخلصة التي أعادت جاهزيتهما التشغيلية".



ودعا وزير النقل والأشغال إلى الاحتشاد الجماهيري الكبير في ميدان السبعين يوم الثاني عشر من ربيع الأول لإيصال رسالة قوية للعالم بأن الشعب اليمني متمسك برسوله الكريم وسائر على نهجه وجهاده.



من جانبه، أكد عضو رابطة علماء اليمن صالح الخولاني، أن إحياء المولد النبوي يمثل محطة إيمانية عظيمة يستلهم منها الشعب اليمني الدروس من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في بناء الأمة الإسلامية ومواجهة التحديات والمؤامرات، ونصرة قضايا ومقدسات الأمة الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك.



وقال " إن إحياء هذه المناسبة العظيمة له دلالات في تعزيز الارتباط الصادق بالرسول الكريم، واستلهام القيم والمبادئ النبوية في مواجهة التحديات ومؤامرات الأعداء التي تستهدف الإسلام والمسلمين، ونصرة قضايا ومقدسات الأمة وفي طليعتها القضية الفلسطينية والأقصى الشريف مسرى رسول الله - عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم".



تخلل الفعالية عرض وثائقي بعنوان "أعظم قائد في تاريخ البشرية"، وأنشودة لفرقة شباب الصمود، وقصيدة للشاعر معاذ الجنيد، نالت استحسان الحاضرين.



حضر الفعالية نائب وزير النقل والأشغال يحيى السياني، ورؤساء هيئة الاستثمار محمد إسحاق، وهيئة النقل البري الدكتور إبراهيم المؤيد، ومؤسسة الطرق والجسور المهندس عبدالرحمن الحضرمي، وصندوق صيانة الطرق المهندس نبيل الحيفي، والقائم بأعمال رئيس هيئة الطيران المدني والأرصاد علوي يحيى، وعدد من وكلاء الوزارة.

