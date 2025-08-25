المؤتمرنت -

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 62744

ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 62,744، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.



وأفادت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، بأن حصيلة الإصابات بلغت 158,259 مصابا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وأشارت إلى أن مستشفيات قطاع غزة وصلها 58 شهيدا، و308 مصابين خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 10,900 شهيد، و46,218 مصابا.



وأوضحت الوزارة أن عدد شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 28 شهيدا، والإصابات 184، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,123، والإصابات إلى 15,615.