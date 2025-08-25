المؤتمرنت -

300 شهيد جراء التجويع في غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة شهداء التجويع الإسرائيلي إلى 300، بينهم 117 طفلاً.



وقالت الوزارة في بيان، إنها سجلت "خلال الـ24 ساعة الماضية، 11 حالة وفاة نتيجة التجويع وسوء التغذية، بينهم طفلان". وبهذا يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 300 شهيد، بينهم 117 طفلاً.



ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق "إسرائيل" جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، وتسمح بدخول كميات محدودة جدا لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين.



وفي تقرير أصدره، الجمعة، حذر مؤشر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي من تمدد المجاعة إلى دير البلح وخانيونس وسط وجنوب القطاع، في سبتمبر المقبل، وقال: "يواجه أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة المجاعة والعوز والموت، و1.07 مليون شخص، أي أكثر من نصف السكان، مستويات طوارئ من انعدام الأمن الغذائي الحاد".



وأكد أن أكثر من 132 ألف طفل بغزة دون سن الخامسة يواجهون خطر الموت بسبب سوء التغذية الحاد. ورغم تكدس شاحنات المساعدات عند مداخل قطاع غزة، تواصل "إسرائيل" منع دخولها أو تتحكم في توزيعها خارج إشراف الأمم المتحدة وبكميات شحيحة جداً لا تعد نقطة في محيط الاحتياجات، وفق ما تفيد تقارير أممية ودولية.



وبدعم أميركي، ترتكب قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.



وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفاً و744 شهيداً، و158 ألفاً و259 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.