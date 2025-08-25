المؤتمرنت -

الأونروا: سكان غزة يعيشون الجحيم بكل أشكاله

قال مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لارزاني، إن "سكان غزة يعيشون الجحيم بكل أشكاله"، مجدداً دعوته إلى رفع الحصار المفروض على القطاع والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود.



وأضاف لارزاني في رسالة على منصة إكس، مساء الأحد، أن المأساة "ستظل تطارد المجتمع الدولي"، معتبرا أن إنكار حصول مجاعة في غزة "أبشع تعبير عن نزع الإنسانية".



ودعا إلى تمكين الصحافيين الدوليين من تغطية الوضع بشكل مستقل من داخل القطاع.



والسبت، قالت الأونروا في تصريحات إن "مخازنها في الأردن ومصر ممتلئة بما يكفي لملء 6000 شاحنة من الغذاء والأدوية ولوازم النظافة"، مشددة على ضرورة إدخال تلك الإمدادات إلى غزة.



وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد وصف المجاعة بأنها "كارثة من صنع الإنسان"، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات دون عوائق.



فيما اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن ظهور المجاعة في شمال القطاع "نتيجة مباشرة لإجراءات اتخذتها الحكومة الإسرائيلية"، مؤكداً أن الوفيات الناجمة عن التجويع قد تمثل جريمة حرب.



وأفادت وزارة الصحة في غزة أن عدد ضحايا المجاعة ارتفع إلى 300، بينهم 117 طفلاً، فيما أكدت منظمة الصحة العالمية أن الوضع يمثل أول حالة مجاعة مؤكدة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما عززه خبراء آلية الأمن الغذائي التابعة للأمم المتحدة الذين صنفوا شمال القطاع في حالة مجاعة.