الإثنين, 25-أغسطس-2025 الساعة: 11:57 م - آخر تحديث: 11:57 م (57: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المُثَقَّفُ الْأَنِيقُ/ كَرِيم بن سَالِم الحَنَكِي غَادَرَنَا قَبْلَ الأوان
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - قال مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لارزاني، إن "سكان غزة يعيشون الجحيم بكل أشكاله"

الأونروا: سكان غزة يعيشون الجحيم بكل أشكاله

المؤتمرنت -
الأونروا: سكان غزة يعيشون الجحيم بكل أشكاله
قال مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لارزاني، إن "سكان غزة يعيشون الجحيم بكل أشكاله"، مجدداً دعوته إلى رفع الحصار المفروض على القطاع والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود.

وأضاف لارزاني في رسالة على منصة إكس، مساء الأحد، أن المأساة "ستظل تطارد المجتمع الدولي"، معتبرا أن إنكار حصول مجاعة في غزة "أبشع تعبير عن نزع الإنسانية".

ودعا إلى تمكين الصحافيين الدوليين من تغطية الوضع بشكل مستقل من داخل القطاع.

والسبت، قالت الأونروا في تصريحات إن "مخازنها في الأردن ومصر ممتلئة بما يكفي لملء 6000 شاحنة من الغذاء والأدوية ولوازم النظافة"، مشددة على ضرورة إدخال تلك الإمدادات إلى غزة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد وصف المجاعة بأنها "كارثة من صنع الإنسان"، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات دون عوائق.

فيما اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن ظهور المجاعة في شمال القطاع "نتيجة مباشرة لإجراءات اتخذتها الحكومة الإسرائيلية"، مؤكداً أن الوفيات الناجمة عن التجويع قد تمثل جريمة حرب.

وأفادت وزارة الصحة في غزة أن عدد ضحايا المجاعة ارتفع إلى 300، بينهم 117 طفلاً، فيما أكدت منظمة الصحة العالمية أن الوضع يمثل أول حالة مجاعة مؤكدة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما عززه خبراء آلية الأمن الغذائي التابعة للأمم المتحدة الذين صنفوا شمال القطاع في حالة مجاعة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: إدانات لقصف مستشفى ناصر في غزة
فنون ومنوعات: شيرين عبدالوهاب.. هل تعتزل نهائياً؟
علوم وتقنية: سبب غير متوقع وراء إصابتك بالصلع!
اقتصاد: الذهب يهبط من أعلى مستوى
اقتصاد: تراجع الأسهم الأوروبية
عربي ودولي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة
ثقافة: لقاء تشاوري لشركاء العمل السياحي بصنعاء
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 62744
أخبار: أكثر من 100 شهيد وجريح في صنعاء
أخبار: تحذير هام من مركز الأرصاد
أخبار: توزيع مساعدات لمتضررين بالحديدة
فنون ومنوعات: "بنت مبارك" تجدد اتهامها لوفاء عامر
فنون ومنوعات: وزير مصري يتعرض لحادث مروع
رياضة: ريال مدريد يعبر أوفييدو بثلاثية
أخبار: 6 شهداء و86 مصاباً في صنعاء
رياضة: يوفنتوس يستهل الكالتشيو بتخطي بارما
رياضة: فوز ستراسبورغ وليل بالدوري الفرنسي
أخبار: وزير الإعلام: اليمن حاضر للرد
أخبار: داخلية غزة تحذّر من مخططات الاحتلال
أخبار: حصيلة ضحايا العدوان على صنعاء
فنون ومنوعات: ما جديد حالة أنغام الصحية؟
عربي ودولي: الاحتلال يقتلع مئات أشجار الزيتون بالضفة
رياضة: إيفرتون يكسب برايتون في "الملعب الجديد"
أخبار: صنعاء: سنُـمرّغ أنف الكيان في التراب
عربي ودولي: المقاومة الفلسطينية تدين العدوان على اليمن
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025