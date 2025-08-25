المؤتمرنت -

وزير النفط: مستمرون في تزويد المواطنين بالوقود

تفقد وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، ورئيس لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بمجلس النواب محمد سوار اليوم، محطة شركة النفط اليمنية التي تعرضت للاستهداف من قبل العدو الإسرائيلي.



وخلال الزيارة اطلع الوزير وعضو مجلس النواب، على حجم الأضرار التي لحقت بالمحطة، واستمعا من قيادة الشركة إلى شرح عن التداعيات المباشرة لهذا الاستهداف الإجرامي الذي طال منشأة خدمية حيوية تزود المواطنين باحتياجاتهم من المشتقات النفطية.



وأدان وزير النفط والمعادن، هذه الجريمة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية.. مؤكدا أن استهداف المنشآت الخدمية لن يزيد الشعب اليمني إلا ثباتاً وصموداً في وجه العدوان.



ولفت إلى أن الوزارة وشركة النفط اليمنية ستعملان بكل الإمكانات المتاحة لضمان استمرار تزويد المواطنين بالوقود.