الإثنين, 25-أغسطس-2025
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المُثَقَّفُ الْأَنِيقُ/ كَرِيم بن سَالِم الحَنَكِي غَادَرَنَا قَبْلَ الأوان
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - تفقد وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، ورئيس لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بمجلس النواب محمد سوار اليوم، محطة شركة النفط اليمنية التي تعرضت للاستهداف

وزير النفط: مستمرون في تزويد المواطنين بالوقود

المؤتمرنت -
وزير النفط: مستمرون في تزويد المواطنين بالوقود
تفقد وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، ورئيس لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بمجلس النواب محمد سوار اليوم، محطة شركة النفط اليمنية التي تعرضت للاستهداف من قبل العدو الإسرائيلي.

وخلال الزيارة اطلع الوزير وعضو مجلس النواب، على حجم الأضرار التي لحقت بالمحطة، واستمعا من قيادة الشركة إلى شرح عن التداعيات المباشرة لهذا الاستهداف الإجرامي الذي طال منشأة خدمية حيوية تزود المواطنين باحتياجاتهم من المشتقات النفطية.

وأدان وزير النفط والمعادن، هذه الجريمة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية.. مؤكدا أن استهداف المنشآت الخدمية لن يزيد الشعب اليمني إلا ثباتاً وصموداً في وجه العدوان.

ولفت إلى أن الوزارة وشركة النفط اليمنية ستعملان بكل الإمكانات المتاحة لضمان استمرار تزويد المواطنين بالوقود.








