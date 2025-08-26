المؤتمرنت -

ارتفاع ضحايا الإبادة الصهيونية في غزة إلى 62819

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم الثلاثاء، إلى 62,819 شهيدًا و 158,629 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.



وأوضحت وزارة الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 75 شهيدًا و370 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت 10,975 شهيدًا و 46,588 إصابة.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

