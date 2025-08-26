الثلاثاء, 26-أغسطس-2025 الساعة: 07:10 م - آخر تحديث: 06:42 م (42: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المُثَقَّفُ الْأَنِيقُ/ كَرِيم بن سَالِم الحَنَكِي غَادَرَنَا قَبْلَ الأوان
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - أكد رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، أن النصر على العدو الإسرائيلي وأعداء الأمة والمحسوبين عليها الذين يناصبونها العداء ويعمدون إلى تدمير الدول العربية والاسلامية قادم لا محالة

الرهوي: النصر قادم لا محالة

المؤتمرنت -
الرهوي: النصر قادم لا محالة
شارك عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي، ورئيسا مجلسي الوزراء أحمد غالب الرهوي والقضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، ونائب رئيس مجلس النواب عبدالسلام هشول، في الفعالية التي أقامتها وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري والوحدات التابعة لها اليوم، احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف.

وبارك رئيس مجلس الوزراء لقيادة الوزارة وكافة كوادرها بهذه الاحتفالية التي تأتي قبل أيام قليلة من الفعاليات المركزية التي يقيمها الشعب اليمني سنويا في الـ 12 من ربيع الأول احتفاء وابتهاجا بذكرى مولد نبي الأمة وقائدها وقدوتها الحسنة.

ولفت إلى أن "احتفالنا المركزي بهذه المناسبة سيكون هذا العام احتفالا نوعيا يليق باليمنيين أحفاد الأوس والخزرج وبحبهم وتعلقهم بشخصه الكريم وسلوكه وسيرته العطرة".

وقال "علينا كقيادات وموظفين أن نتأسى بالرسول الكريم وبأخلاقه، وأن نتحلى دوما بالأمانة والصدق في أداء مهامنا وواجباتنا اليومية وفي خدمة المواطنين، وأن نرسخ القيم النبوية الرفيعة في مختلف جوانب حياتنا اليومية وفي إحقاق الحق ومقارعة الظالمين".

ورحب رئيس مجلس الوزراء بمشاركة ممثلي حركة المقاومة الإسلامية حماس، والفصائل الفلسطينية المجاهدة في هذه الفعالية والذين يعتز الجميع ويفتخر بتواجدهم في صنعاء باعتبارهم جزء لا يتجزأ من شعبنا اليمني.

ولفت إلى أن حملات التشويه والتضليل التي يقوم بها العدو الصهيوني وإمبراطوريات الإعلام العربي المتصهينة والأمريكية والغربية الإمبريالية للتغطية على حقيقة العدوان الصهيوني على أبناء غزة وشعبنا أمر متوقع لأنهم يشاركون فيه.

وأكد أن النصر على العدو الإسرائيلي وأعداء الأمة والمحسوبين عليها الذين يناصبونها العداء ويعمدون إلى تدمير الدول العربية والاسلامية قادم لا محالة.

وأشار الرهوي إلى أنه في الوقت الذي تتغير فيه مواقف العالم من العدو الإسرائيلي بصورة مضطردة، وتتزايد الأصوات الساخطة عليه وعلى جرائمه المتوحشة بحق أبناء غزة، يظل الاستثناء في ذلك الدول العربية المطبعة التي لم تكتف بالصمت المخزي بل ذهبت بعيدا بدعمها العلني للعدو بمختلف الوسائل على ذلك النحو المقزز والمؤذي لكل حر شريف وغيور.

كما أكد أن فلسطين هي حق لأهلها، فيما الاحتلال الإسرائيلي المؤقت إلى زوال قريب بإذن الله تعالى.. مبينا أن حل الدولتين هو في حقيقته تصفية للقضية الفلسطينية العادلة ولحق الشعب الفلسطيني المشروع في استعادة كامل أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

واستغرب من الموقف السلبي المستمر للدول المعنية بالموقف المعلن من قبل المجرم نتنياهو بشأن ما يسمى "إسرائيل الكبرى".. متسائلا "متى سيصحو العرب وخاصة الدول المطبعة والدائرة في الفلك الصهيوني من سباتهم ويدركون أن الجميع في دائرة الأطماع والسيطرة والإخضاع المذل".

ودعا رئيس مجلس الوزراء الجميع إلى المشاركة الفاعلة في التحشيد للفعالية المركزية لذكرى المولد النبوي في الـ 12 من ربيع الأول.

من جانبه أكد وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي أن مناسبة ذكرى المولد النبوي من أقدس وأعظم المناسبات الدينية التي يدأب الشعب اليمني على إحيائها انطلاقا من هويته الإيمانية تعبيرا عن الولاء لرسول الله وتأكيدا على السير على نهجه والاقتداء بسيرته.

وأشار إلى أن إحياء ذكرى ميلاد سيد الخلق، من رفع الله ذكره، هي من أجل النعم ومن دلائل التوفيق الإلهي، وهو ما جسده اليمنيون في مظاهر احتفالاتهم بمولد نبيهم التي ملأت الساحات والمدن والعزل والأحياء بشكل غير مسبوق، والذي يؤكد ارتباطهم الروحي والوجداني برسول الله الممتد منذ بزوغ فجر الإسلام.

ولفت الدكتور الحوالي إلى أن اليمن يحيي هذه المناسبة في محيط من النفاق والخذلان والتضليل والتشكيك.. مؤكدا أن من يرتبط وينتمي لرسول الله هو من يقف موقف الحق ويرفض الذل والهوان والخنوع وينصر الدين والمستضعفين.

واعتبر ذكرى المولد النبوي مناسبة تربوية وتعبوية وجهادية ومحطة لاستلهام الدروس والعبر من سيرة النبي وأخلاقه والتأسي يقيمه ومبادئه العظيمة في مختلف شؤون الحياة.

وتطرق وزير الخدمة المدنية إلى الصلة الوثيقة التي تربط اليمنيين برسول الله كونهم أحفاد الأنصار الذين ناصروه وآزروه وجاهدوا معه وحملوا رسالته.. لافتا بهذا الخصوص إلى الدور المشرف للشعب اليمني قيادة وشعبا، في نصرة وإسناد الشعب الفلسطيني في غزة الذي يتعرض لحرب إبادة من قبل العدو الصهيوني وأمريكا في ظل صمت وتواطؤ أممي وعربي معيب.

وفي الفعالية، اعتبر العلامة فؤاد ناجي في كلمة المناسبة ذكرى المولد النبوي محطة جامعة وفرصة للمسلمين من أجل الصحوة وصحيح مفاهيم الدين والإيمان والعودة الجادة إلى الله ورسوله.

ولفت إلى أن أثر تلك الصحوة تجلى في واقع الشعب اليمني الذي يتميز في إحيائه لهذه المناسبة من عام لآخر.. مشيرا إلى أن ما يعيشه اليمنيون اليوم من قوة وانتصارات يؤكد أهمية إحياء هذه المناسبة العظيمة، التي تعزز في النفوس الروحية الجهادية ونصرة المظلوم والوقوف ضد الظالم والمعتدي.

وأوضح العلامة ناجي أن هناك فرق بين من يحتفي برسول الله ويقف مع غزة، ومن يرتمي في أحضان ترامب، ويخذل غزة ويتواطأ مع العدو في العدوان عليها.

وقال" حينما تميز اليمن في إحيائه لهذه المناسبة تميز في موقفه المشرف مع غزة في ظل القيادة المباركة والحكيمة، وبات رقما صعبا في الساحة الاقليمية والدولية وشوكة في حلوق الأعداء وصخرة صلبة تتحطم أمامها كل المؤامرات والمخططات".

ودعا إلى الاستمرار في تنظيم مثل هذه الفعاليات، وكذا الاحتشاد والمشاركة الفاعلة فيها وصولا إلى الفعالية الكبرى يوم الثاني عشر من ربيع الأول.

بدوره أشار ممثل حركة حماس معاذ أبو شماله إلى أهمية إحياء ذكرى مولد رسول الله في التذكير بمبادئه وقيمه وشمائله، واتباع منهجه وسيرته وجهاده في إحقاق الحق وإرساء العدل ومقارعة المستكبرين والظالمين.

ولفت إلى أن هذه الذكرى تأتي في وقت تكالبت فيه قطعان الصهاينة على مسرى الرسول، ويتعرض فيه الشعب الفلسطيني في غزة لجريمة إبادة جماعية وتجويع من قبل الاحتلال في ظل حالة من العجز العربي التي وصلت لحد التواطؤ.. مؤكدا أنه وبالرغم من ذلك ظلت غزة عنوانا للصمود واستطاعت المقاومة أن تفرض معادلات ردع على العدو ميدانيا.

وأثنى أبو شمالة على الموقف الثابت والشجاع لليمن قيادة وشعبا المساند للحق الفلسطيني.. لافتا إلى أن هذا الموقف العظيم أعلن للأمة عن وجود معادلات أخرى غير لغة الإدانة والاستنكار وجعل العدو يشعر أنه محاصر ومطارد خارج حدود فلسطين.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: تحذير من استمرار الامطار الرعدية
رياضة: ليفربول يهزم نيوكاسل في الرمق الأخير
رياضة: بلباو يواصل انطلاقته وإشبيلية يتعثر
فنون ومنوعات: القبض على حسام حبيب؟
رياضة: إنتر يفتتح الكالتشيو بخماسية
عربي ودولي: إدانات لقصف مستشفى ناصر في غزة
أخبار: صنعاء: مسيرة ضوئية ابتهاجاً بالمولد
فنون ومنوعات: شيرين عبدالوهاب.. هل تعتزل نهائياً؟
علوم وتقنية: سبب غير متوقع وراء إصابتك بالصلع!
اقتصاد: الذهب يهبط من أعلى مستوى
اقتصاد: تراجع الأسهم الأوروبية
أخبار: تفقد الأضرار في محطة شركة النفط
عربي ودولي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة
ثقافة: لقاء تشاوري لشركاء العمل السياحي بصنعاء
أخبار: الأونروا: سكان غزة يعيشون "الجحيم"
أخبار: 300 شهيد جراء التجويع في غزة
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 62744
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي علي الشماحي
أخبار: الرهوي يدعو المعادين لليمن العودة لرشدهم
أخبار: أكثر من 100 شهيد وجريح في صنعاء
أخبار: تحذير هام من مركز الأرصاد
أخبار: توزيع مساعدات لمتضررين بالحديدة
فنون ومنوعات: "بنت مبارك" تجدد اتهامها لوفاء عامر
فنون ومنوعات: وزير مصري يتعرض لحادث مروع
رياضة: ريال مدريد يعبر أوفييدو بثلاثية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025