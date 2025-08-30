الشوافي يكشف تفاصيل طقس اليمن لأسبوع

الإثنين, 01-سبتمبر-2025 الساعة: 11:12 م - آخر تحديث: 11:12 م (12: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" عن تفاصيل حالة الطقس في اليمن ابتداءً من اليوم وحتى الجمعة المقبلة.

وتوقع الفلكي الشوافي استمرار هطول أمطار متفاوتة الشدة إلى شديدة الغزارة على بعض المناطق اليمنية، مع هطول أقل من الأسبوع الماضي على مستوى اليمن.

وأوضح الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، نسبة تغطية الهطول المتوقعة على مستوى المحافظات، جاءت كالتالي:

● تغطي الأمطار أكثر من 90% من محافظات: المحويت، ريمة، إب، الضالع ويتكرر الهطول عدة أيام على بعض المناطق.

● تغطي الأمطار أكثر من 75% من المناطق وقد يتكرر الهطول على بعض المناطق غرب ذمار، صنعاء، صعدة، البيضاء، حجة، الحديدة، عمران، شمال وشرق تعز، وشمال لحج.

● تغطي الأمطار أكثر من 50% من المناطق شرق ذمار، صنعاء، الأمانة، شرق صنعاء المحافظة، جنوب وغرب تعز، أبين، وجنوب لحج، وقد يمتد بعض الهطول إلى عدن مع نهاية الأسبوع الجاري، وكذلك شبوة، ومن المتوقع أن يتركز معظم الأمطار على المرتفعات الجبلية.

● بقية المناطق والمحافظات والتي متوقع تغطية الأمطار أقل من 50% شرق صعدة، مأرب، الجوف، أرخبيل سقطرى وكذلك في حضرموت والمهرة، حيث يتركز معظم الهطول على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وأجزاء من السواحل.

ونوه الفلكي اليمني بأن إنخفاض نسبة التغطية للهطول لا يعني تراجع شدة الأمطار وإنما انخفاض نسبة التغطية في معظم هذة المناطق يرجع إلى انخفاض توقعات الهطول على الصحاري الداخلية.

ودعا الشوافي المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم المغامرة بالعبور أثناء هطول الأمطار من مناطق ومجاري السيول، ومتابعة نشرات الطقس.








