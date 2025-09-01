الإثنين, 01-سبتمبر-2025 الساعة: 11:13 م - آخر تحديث: 11:12 م (12: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المُثَقَّفُ الْأَنِيقُ/ كَرِيم بن سَالِم الحَنَكِي غَادَرَنَا قَبْلَ الأوان
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - النواب يشدّد على ردع العدو الصهيوني

النواب يشدّد على ردع العدو الصهيوني وإيقافه عند حَدّه

المؤتمرنت -
النواب يشدّد على ردع العدو الصهيوني وإيقافه عند حَدّه
أدان مجلس النواب واستنكر بشدة الجريمة الغادرة التي أقدم عليها الكيان الصهيوني المجرم باستهداف رئيس حكومة التغيير والبناء المجاهد أحمد غالب الرهوي، وعدد من رفاقه الوزراء.

وأكد المجلس في بيان صادر عنه، أن استشهاد رئيس مجلس الوزراء ورفاقه الأبرار وهم يؤدون واجبهم الوطني، يمثل نموذجًا للتضحية في سبيل الله على طريق القدس.

واعتبر هذه الجريمة النكراء جريمة ضد الانسانية والحياة المدنية.. لافتا إلى أنها لن تزيد اليمن قيادة وشعبًا إلا إصرارا وثباتا على مواصلة الجهاد ودعم قضية فلسطين حتى تحقيق النصر الكامل.

كما أكد المجلس أن استهداف الأعيان المدنية ورئيس حكومة التغيير والبناء وعدد من رفاقه لن يثني اليمن عن الاستمرار في مساندة غزة، بل سيشكل دافعًا لمواجهة الصلف الصهيوني.. مشيرا إلى أن هذه الدماء الزكية ستكون مشعلًا في درب الجهاد والمقاومة يهدي الأمة إلى طريق التحرير والكرامة.

وأهاب بالحكومة والقوات المسلحة اليمنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للرد على تلك الجرائم وردع العدو وايقافه عند حده.

وشدد على حق اليمن في الدفاع عن نفسه بكافة الوسائل والسبل الممكنة.. داعيا الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمنظمات الدولية، ودول وبرلمانات وأحرار العالم، إلى إدانة هذه الجريمة النكراء.

وطالب المجلس بمحاسبة قادة العدو الصهيوني على كل الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعبين اليمني والفلسطيني.

واستهجن استمرار حالة الصمت والخذلان العربي الإسلامي تجاه ما يتعرض له أبناء غزة من تجويع وإبادة جماعية.. داعياً الشعوب العربية إلى التحرك العاجل لإنقاذ غزة.

وتقدم المجلس إلى القيادة الثورية والسياسية وأسر الشهداء والشعب اليمني، بخالص العزاء والمواساة.. سائلا المولى جلت قدرته أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته مع الأنبياء والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
محافظات: السلطة المحلية بشبوة تحيي المولد النبوي
مجتمع مدني: العربية القابضة تحتفي بالمولد النبوي
مجتمع مدني: جامعة المستقبل تحيي ذكرى المولد النبوي
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان
فنون ومنوعات: فنانة مصرية تنجو من الموت
اقتصاد: الذهب يتألق عند قمة 4 أشهر
علوم وتقنية: أطعمة قد تقلل خطر الوفاة
عربي ودولي: ارتفاع ضحايا الإبادة بغزة إلى 63557
عربي ودولي: تدمير آلية صهيونية جنوب غزة
أخبار: صنعاء تستهدف سفينة نفط إسرائيلية
أخبار: الأرصاد يحذّر: أمطار وعواصف وسيول
أخبار: تشييع مهيب لشهداء حكومة التغيير
رياضة: برشلونة ينجو من الخسارة أمام فايكانو
فنون ومنوعات: مسلسل الاختيار يثير أزمة في مصر
عربي ودولي: 90 شهيداً في غزة منذ فجر الأحد
عربي ودولي: عمليات دهم واعتقالات واسعة بالضفة
اقتصاد: انكماش نشاط المصانع في الصين
رياضة: ليفربول يُسقط أرسنال بـ"صاروخ"!
عربي ودولي: روسيا: مقتل 1340 جندياً أوكرانياً
فنون ومنوعات: سرقة فيلا الفنان حمادة هلال بالقاهرة
رياضة: سقوط جديد لمانشستر سيتي
عربي ودولي: 80 شهيداً في غزة منذ فجر اليوم
أخبار: صنعاء تدعو للمشاركة في تشييع شهداء اليمن
رياضة: شباب اليمن يحقق فوزاً مهماً على قطر
عربي ودولي: 339 شهيداً جراء التجويع في غزة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025