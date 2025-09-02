الثلاثاء, 02-سبتمبر-2025 الساعة: 09:09 م - آخر تحديث: 09:02 م (02: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المُثَقَّفُ الْأَنِيقُ/ كَرِيم بن سَالِم الحَنَكِي غَادَرَنَا قَبْلَ الأوان
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة

الأمطار مستمرة.. احذروا السيول والانهيارات

المؤتمرنت -
الأمطار مستمرة.. احذروا السيول والانهيارات
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات إب، تعز، ريمة، الضالع، ذمار، حجة، المحويت، عمران، شبوة، غرب صعدة، صنعاء وسهل تهامة.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات لحج، الضالع، البيضاء، حضرموت، المهرة وأجزاء من السواحل الغربية والشرقية.

وحذر المركز المواطنين من العواصف الرعدية وعبور مجاري السيول أو التواجد فيها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن انجراف التربة والانهيارات الصخرية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب السحب المنخفضة أو الضباب.

ونصح باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة حيال العواصف الرعدية، وبالابتعاد عن المنحدرات غير المستقرة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
محافظات: الألعاب النارية تزين سماء صنعاء غداً
مجتمع مدني: جامعة الحكمة تحتفي بالمولد النبوي
اقتصاد: تراجعُ أسعار الأسهم الأوروبية
مجتمع مدني: دراسة تُحدد الجيل الأكثر تعاسة
عربي ودولي: الدفاع المدني بغزة يحذّر من "كارثة كبرى"
اقتصاد: النفط يسجل 68.55 دولارًا للبرميل
عربي ودولي: 1411 قتيلا جراء زلزال أفغانستان
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 63633
رياضة: بالصفقة الأكبر.. إيساك إلى ليفربول
مجتمع مدني: "خطر صامت" يهدّد صحة القلب
رياضة: تشيلسي يتعاقد مع بونانوتي
أخبار: الخارجية: استهداف الحكومة جريمة مكتملة
محافظات: السلطة المحلية بشبوة تحيي المولد النبوي
أخبار: مسيرة ضوئية في إب ابتهاجاً بالمولد
مجتمع مدني: العربية القابضة تحتفي بالمولد النبوي
مجتمع مدني: جامعة المستقبل تحيي ذكرى المولد النبوي
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان
فنون ومنوعات: فنانة مصرية تنجو من الموت
عربي ودولي: الاحتلال يدمّر 300 وحدة سكنية يومياًَ بغزة
اقتصاد: الذهب يتألق عند قمة 4 أشهر
علوم وتقنية: أطعمة قد تقلل خطر الوفاة
عربي ودولي: صحة غزة: 9 شهداء جوعاً بينهم 3 أطفال
عربي ودولي: ارتفاع ضحايا الإبادة بغزة إلى 63557
عربي ودولي: تدمير آلية صهيونية جنوب غزة
عربي ودولي: حماس تجدّد التأكيد: غزة ليست للبيع
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025