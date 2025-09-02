المؤتمرنت -

الأمطار مستمرة.. احذروا السيول والانهيارات

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.



ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات إب، تعز، ريمة، الضالع، ذمار، حجة، المحويت، عمران، شبوة، غرب صعدة، صنعاء وسهل تهامة.



ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات لحج، الضالع، البيضاء، حضرموت، المهرة وأجزاء من السواحل الغربية والشرقية.



وحذر المركز المواطنين من العواصف الرعدية وعبور مجاري السيول أو التواجد فيها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن انجراف التربة والانهيارات الصخرية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب السحب المنخفضة أو الضباب.



ونصح باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة حيال العواصف الرعدية، وبالابتعاد عن المنحدرات غير المستقرة.