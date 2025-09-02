المؤتمرنت -

إعـلان هــام من الخدمة المدنية في صنعاء

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة للجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط، بأن يوم الخميس القادم 12 ربيع الأول 1447 هـ الموافق 4 سبتمبر 2025م إجازة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة والسلام.



ورفعت وزارتا الخدمة المدنية والتطوير الإداري والإعلام التهاني والتبريكات إلى قائد الثورة ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى، وحكومة التغيير والبناء وكافة أبناء الشعب اليمني وأبناء مؤسستي الجيش والأمن المرابطين في مواقع الشرف والبطولة والتضحية والفداء.