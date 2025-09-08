الإثنين, 08-سبتمبر-2025 الساعة: 10:36 م - آخر تحديث: 09:41 م (41: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
المؤتمر نت - عـاجـل من صنعاء.. بيان جديد من الجيش اليمني.. هذا ما أعلنه

بـيـان جـديـد مـن الجيش اليمني.. هذا ما أعلنه

المؤتمرنت -
بـيـان جـديـد مـن الجيش اليمني.. هذا ما أعلنه
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار اللد في يافا ومطار رامون في أم الرشراش وهدفا حساسا في ديمونة في فلسطين المحتلة.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن سلاح الجو المسير نفذ ولليوم الثاني على التوالي عملية عسكرية نوعية بثلاث طائرات مسيرة استهدفت مطار اللد في يافا، ومطار رامون في أم الرشراش، وهدفا حساسا في ديمونة بفلسطين المحتلة.. مؤكدة أن العملية حققت أهدافها بنجاح بفضل الله.

وأشارت إلى أن هذه العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وتأكيدا على ثبات موقف اليمن في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.

وباركت القوات المسلحة، العمليات الجهادية المباركة في القدس وغزة والتي أكدت حيوية الشعب الفلسطيني وقدرة شبابه على تنفيذ عمليات نوعية، كما أظهرت هشاشة الإجراءات الأمنية للعدو مهما تشدد فيها.

وجددت التأكيد على الاستمرار في إسناد الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.








