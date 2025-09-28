المؤتمرنت -

لبوزة يعزي بوفاة الشيخ مبخوت جهلان

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ مبخوت قايد جهلان الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.



وأشاد الدكتور لبوزة في البرقية التي بعثها إلى الشيخ صالح قايد جهلان والشيخ محسن قايد جهلان والشيخ مقبل قايد جهلان، وإلى نجل الفقيد جهلان مبخوت جهلان، بمناقب الفقيد واسهاماته في حل قضايا المجتمع.



وأعرب نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لأفراد أسرة الفقيد، وكافة آل جهلان في مديرية حوث - العصيمات محافظة عمران في هذا المصاب.. سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون ".

