الأربعاء, 01-أكتوبر-2025 الساعة: 04:26 م - آخر تحديث: 04:25 م (25: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - استهداف سفينة لانتهاكها قرار الحظرِ

القوات المسلحة تستهدف السفينة «فيقرتش» لانتهاكها قرار الحظرِ

المؤتمرنت -
القوات المسلحة تستهدف السفينة «فيقرتش» لانتهاكها قرار الحظرِ
أعلنت القواتِ المسلحةِ اليمنية عن تنفيذ عمليةً عسكريةً نوعية استهدفتْ سفينةَ (MINERVAGRACHT) لانتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئَ فلسطينَ المحتلةِ.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها أن العمليةُ التي نفذتها القوات البحرية تمت في خليجِ عدنَ بصاروخٍ مجنحٍ، وقدْ أدتِ العمليةُ إلى إصابةِ السفينةِ بشكلٍ مباشرٍ واشتعالِ النيرانِ فيها، وهي الآنَ معرضةٌ للغرقِ.

وأشار البيان إلى أن هذه العملية تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ الأعزاءِ، ورداً على جرائمِ الإبادةِ الجماعيةِ وجرائمِ التجويعِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة، وتأكيدًا على استمرارِ حظرِ حركةِ الملاحةِ البحريةِ للعدوِّ الإسرائيليِّ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ.

وأضاف البيان أن الشعب اليمنيَّ العظيمَ المجاهدَ الصابرَ مستمرٌّ وسيستمرُّ في إسنادِ ونصرةِ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ ضدَّ جريمةِ القرنِ.

وأكدت القوات المسلحة بأنَّ عملياتِها العسكريةَ مستمرةٌ ولن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزةَ.

وجددت التأكيد على استمرارِ فرضِ حظرِ الملاحةِ البحريةِ على العدوِّ الإسرائيليِّ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ وبابِ المندبِ وخليجِ عدنَ، وتجددُ تحذيرَها لكافةِ الشركاتِ والسفنِ من مغبةِ انتهاكِ الحظرِ المعلنِ عنه سابقًا.

Play Video


وفيما يلي نص البيان:

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

قال تعالى: { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ الأعزاءِ، ورداً على جرائمِ الإبادةِ الجماعيةِ وجرائمِ التجويعِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة، وتأكيدًا على استمرارِ حظرِ حركةِ الملاحةِ البحريةِ للعدوِّ الإسرائيليِّ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ.

نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً استهدفتْ سفينةَ (MINERVAGRACHT) لانتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئَ فلسطينَ المحتلةِ.

تمتْ عمليةُ الاستهدافِ في خليجِ عدنَ بصاروخٍ مجنحٍ، وقدْ أدتِ العمليةُ إلى إصابةِ السفينةِ بشكلٍ مباشرٍ واشتعالِ النيرانِ فيها، وهي الآنَ معرضةٌ للغرقِ.

إنَّ شعبَنا اليمنيَّ العظيمَ المجاهدَ الصابرَ مستمرٌّ وسيستمرُّ في إسنادِ ونصرةِ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ ضدَّ جريمةِ القرنِ.

تؤكدُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ أنَّ عملياتِها العسكريةَ مستمرةٌ ولن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزةَ.

كما تؤكدُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ على استمرارِ فرضِ حظرِ الملاحةِ البحريةِ على العدوِّ الإسرائيليِّ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ وبابِ المندبِ وخليجِ عدنَ، وتجددُ تحذيرَها لكافةِ الشركاتِ والسفنِ من مغبةِ انتهاكِ الحظرِ المعلنِ عنه سابقًا.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 8 من ربيعٍ الآخر 1447للهجرة

الموافق للـ 30 من سبتمبر 2025م

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: شاب يعود من الموت أثناء جنازته
رياضة: برشلونة يخطط لضم لاعب أرجنتيني
اقتصاد: الذهب يسجل ارتفاعا قياسيا
عربي ودولي: مستوطنون يقتحمون الأقصى
أخبار: "أوتشا": الوضع الإنساني بغزة مقلق
أخبار: توقعات بهطول أمطار متفاوتة الشدة
أخبار: الشيخ جابر يعزي بوفاة الحاج الصوفي
أخبار: مجيديع يعزي الشيخ عبدالله سعدين
أخبار: الشيخ جابر يعزي بوفاة اللواء القصار
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الأهدل
عربي ودولي: مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين
أخبار: عدد ضحايا التجويع بغزة يبلغ 2,571
أخبار: ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 66,055
أخبار: الارصاد يصدر تحذير جديد للمواطنين
أخبار: عملية نوعيه تستهدف يافا وام الرشراش
أخبار: إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي بيافا
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي الشيخ ابو علي بوفاة ابنته
أخبار: لبوزة يعزي بوفاة الشيخ مبخوت جهلان
عربي ودولي: الاعلان عن فرص استثمارية بالعراق
أخبار: "القسام" تحذر: أسيران صهيونيان بخطر
فنون ومنوعات: مرور كوكب صغير قرب الأرض
أخبار: "أسطول الصمود" على بُعد 825 كم من غزة
أخبار: حصيلة الشهداء في غزة تتخطى 66 ألف
أخبار: الأرصاد يتوقع استمرار الأمطار الرعدية
قضايا وآراء: استشهادُ السَّيدِ حسن نصر الله: لحظةُ تحدٍّ كُبرى لجميعِ الأحرارِ في العالمِ
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025