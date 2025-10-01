المؤتمرنت -

القوات المسلحة تستهدف السفينة «فيقرتش» لانتهاكها قرار الحظرِ

أعلنت القواتِ المسلحةِ اليمنية عن تنفيذ عمليةً عسكريةً نوعية استهدفتْ سفينةَ (MINERVAGRACHT) لانتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئَ فلسطينَ المحتلةِ.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها أن العمليةُ التي نفذتها القوات البحرية تمت في خليجِ عدنَ بصاروخٍ مجنحٍ، وقدْ أدتِ العمليةُ إلى إصابةِ السفينةِ بشكلٍ مباشرٍ واشتعالِ النيرانِ فيها، وهي الآنَ معرضةٌ للغرقِ.



وأشار البيان إلى أن هذه العملية تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ الأعزاءِ، ورداً على جرائمِ الإبادةِ الجماعيةِ وجرائمِ التجويعِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة، وتأكيدًا على استمرارِ حظرِ حركةِ الملاحةِ البحريةِ للعدوِّ الإسرائيليِّ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ.



وأضاف البيان أن الشعب اليمنيَّ العظيمَ المجاهدَ الصابرَ مستمرٌّ وسيستمرُّ في إسنادِ ونصرةِ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ ضدَّ جريمةِ القرنِ.



وأكدت القوات المسلحة بأنَّ عملياتِها العسكريةَ مستمرةٌ ولن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزةَ.



وجددت التأكيد على استمرارِ فرضِ حظرِ الملاحةِ البحريةِ على العدوِّ الإسرائيليِّ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ وبابِ المندبِ وخليجِ عدنَ، وتجددُ تحذيرَها لكافةِ الشركاتِ والسفنِ من مغبةِ انتهاكِ الحظرِ المعلنِ عنه سابقًا.



وفيما يلي نص البيان:



بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية



بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ



قال تعالى: { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم



انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ الأعزاءِ، ورداً على جرائمِ الإبادةِ الجماعيةِ وجرائمِ التجويعِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة، وتأكيدًا على استمرارِ حظرِ حركةِ الملاحةِ البحريةِ للعدوِّ الإسرائيليِّ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ.



نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً استهدفتْ سفينةَ (MINERVAGRACHT) لانتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئَ فلسطينَ المحتلةِ.



تمتْ عمليةُ الاستهدافِ في خليجِ عدنَ بصاروخٍ مجنحٍ، وقدْ أدتِ العمليةُ إلى إصابةِ السفينةِ بشكلٍ مباشرٍ واشتعالِ النيرانِ فيها، وهي الآنَ معرضةٌ للغرقِ.



إنَّ شعبَنا اليمنيَّ العظيمَ المجاهدَ الصابرَ مستمرٌّ وسيستمرُّ في إسنادِ ونصرةِ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ ضدَّ جريمةِ القرنِ.



تؤكدُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ أنَّ عملياتِها العسكريةَ مستمرةٌ ولن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزةَ.



كما تؤكدُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ على استمرارِ فرضِ حظرِ الملاحةِ البحريةِ على العدوِّ الإسرائيليِّ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ وبابِ المندبِ وخليجِ عدنَ، وتجددُ تحذيرَها لكافةِ الشركاتِ والسفنِ من مغبةِ انتهاكِ الحظرِ المعلنِ عنه سابقًا.



واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير



عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً



والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة



صنعاء 8 من ربيعٍ الآخر 1447للهجرة



الموافق للـ 30 من سبتمبر 2025م



صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

