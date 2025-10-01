المؤتمرنت -

اليمن يشيد بمواقف الجزائر المساند لفلسطين

بعث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس، رسالة إلى وزير الدولة وزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أحمد عطاف، أكد فيها أن اليمن يثمن مواقف الجزائر المشرفة في مساندة مظلومية الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، ولاسيما من خلال عضويتها الحالية في مجلس الأمن.



وذكر نائب وزير الخارجية في رسالته أن هذه المواقف هي امتداد لعقود من التضامن والدعم منذ الاحتلال الفرنسي للجزائر، عندما رفع قادة الثورة الجزائرية شعار "لا يكتمل استقلال الجزائر إلا باستقلال فلسطين"، وهو ما يؤكده فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون، مشيراً إلى أن إعلان قيام دولة فلسطين عام 1988م كان من الجزائر، وهي مواقف تنطلق من أواصر الدين والإخاء والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.



ودعا إلى مزيد من التعاون وتنسيق المواقف وتوحيد الصف من خلال اتخاذ خطوات عملية تُلبي تطلعات الشعوب العربية والإسلامية، وتوقف جرائم الكيان الصهيوني وأطماعه التوسعية التي تستهدف كل دول المنطقة، لاسيما في ظل استمرار الفيتو الأمريكي الداعم لجرائم الكيان الإسرائيلي، وتنصل مجلس الأمن الدولي عن الوفاء بالتزاماته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.



وجدد نائب وزير الخارجية، التأكيد على دعم ومساندة الجمهورية اليمنية لكل القضايا العادلة للأمة العربية والإسلامية كمبدأ وتوجه ثابت، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.