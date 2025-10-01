الأربعاء, 01-أكتوبر-2025 الساعة: 05:58 م - آخر تحديث: 04:57 م (57: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 254

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 254
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين الذين ارتقوا بنيران جيش العدو الإسرائيلي، إلى 254 صحفياً بعد استشهاد الصحفيين سامي داود ويحيى برزق، وذلك بداية جريمة الإبادة الجماعية على القطاع.

وأوضح المكتب، في بيان أن الصحفي الشهيد سامي داوود يعمل صحفياً في مرئية روافد، فيما يعمل الصحفي الشهيد يحيى محمد برزق مع عدد من وسائل الإعلام.

وأدان "الإعلامي الحكومي" بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال جيش العدو "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج.

ودعا، الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وحمّل المكتب، العدو "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.

وطالب، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم العدو الإسرائيلي وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي العدو للعدالة.

كما طالبهم بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.








