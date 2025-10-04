المؤتمرنت -

نائب رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المهندس عبدالملك العزي

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة المهندس عبدالملك علي محمد العزي عضو اللجنة الدائمة-عضو قيادة المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب - مدير عام فرع المؤسسة العامة للكهرباء الاسبق... الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن وقضايا المجتمع.



وأشاد الدكتور لبوزة في البرقية التي بعثها إلى الدكتور محمد عبدالملك العزي والدكتور هاني عبدالملك علي العزي ، واخوانهم وكافة ال العزي بمحافظة إب، بمناقب الفقيد

في خدمة الوطن والمجتمع والدفاع عن الثوابت الوطنية الثورة والجمهورية والوحدة والاصلاح بين الناس وحل مشاكلهم وقضاياهم وتقديم الخدمات لهم ؛كما كان من خيرة القيادات المؤتمرية المخلصة والوفيه مع الوطن والتنظيم وكان له مواقف وأدوار بارزة ومشرفة في إنجـــاح كـافــة الفعاليات والأنـشطــة المؤتمرية فـي جميــع المراحــل والأوقات

وأعرب نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لأفراد أسرة الفقيد، وكافة آل العزي في محافظة إب في هذا المصاب.. سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون ".